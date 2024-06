Fortaleza visita o Bahia em busca de manter invencibilidade na Série A

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Lateral-direito Tinga em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

Após comemorar o título de tricampeão do Nordeste batendo o CRB nas penalidades no último domingo, 9, o Fortaleza volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, 13, o Leão do Pici irá medir forças contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, buscando manter a invencibilidade e encostar no G-6. Por sua vez, o Esquadrão pode até chegar à liderança do torneio nacional em caso de triunfo.

Para a partida, válida pela oitava rodada da Série A, Vojvoda deve repetir quase todo o time do jogo de ida das finais da Copa do Nordeste. A única alteração deve ser a entrada de Breno Lopes no lugar de Moisés, que deixou o segundo duelo da decisão regional contra o CRB, em Maceió, lesionado.

Já Rogério Ceni preparou o Bahia com apenas uma mudança em relação à onzena que iniciou o jogo contra o Atlético-MG.: sai o lateral-direito Santiago Arias, convocado pela Colômbia para a Copa América, e entra Gilberto.

Assim como o Esquadrão, o Leão terá baixas por conta da competição de seleções. Vojvoda não contará com Kervin Andrade, pré-convocado pela Venezuela – que está nos Estados Unidos integrando a delegação nos treinamentos – e Benjamin Kuscevic, selecionado para defender o Chile.

O Leão do Pici também não contará com o atacante Marinho, que se recupera de um estiramento muscular na coxa direita, e o meia Calebe, que tratava de um edema muscular na coxa direita desde o jogo de ida das finais do cearense, em março deste ano, e entrou em transição para retornar aos gramados.

Será a primeira vez que os tricolores se cruzam na temporada. A expectativa das torcidas era que esse encontro viesse a acontecer na final da Copa do Nordeste, mas o Bahia foi eliminado nas penalidades para a o CRB nas semifinais. Em 2023 foram três embates: na fase de grupos do Nordestão, o time cearense venceu por 3 a 0 na Arena Fonte Nova. No Campeonato Brasileiro, o lucro foi baiano, com um empate em 0 a 0 jogando no Castelão e um triunfo por 2 a 0 em seus domínios.

Além da relevância natural devido à disputa de pontos, o embate entre os tricolores também marcará o reencontro entre o volante Caio Alexandre e o Fortaleza. Ex-jogador do Leão, o camisa 19 deixou o clube no início do ano para acertar com o Esquadrão após "longa novela", onde já acumula 31 partidas, sendo 25 como titular da equipe de Rogério Ceni. Ademais, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências.

O duelo também marca mais um reencontro entre Fortaleza e Rogério Ceni. O treinador é considerado ídolo no Pici, onde conquistou uma Série B, uma Copa do Nordeste e dois Cearenses. Nos últimos dias, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda superou o ex-goleiro e se tornou o técnico mais vencedor da Copa do Nordeste com a camisa do Tricolor do Pici, com dois títulos da Orelhuda. Ceni venceu em 2019.

O Fortaleza embarcou na manhã desta quarta-feira, 12, para Salvador, onde realizou seu treino de apronto no período da tarde. Por sua vez, o Bahia realizou treinamentos táticos e de jogo em espaços curtos no treino de terça-feira e realizará um último treinamento para fechar o time titular. No penúltimo dia de preparação, Gilberto atuou na vaga deixada por Arias e tende a ser titular contra o Fortaleza.



Bahia x Fortaleza - Ficha Técnica

Bahia

4-4-2: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Téc: Rogério Ceni.



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi (Cardona) e Felipe Jonatan; Zé Welison, Rossetto e Pochettino; Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA

Data: 13/06/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima-MG

Assistentes: Guilherme Dias Camiloa (Fifa) - MG e Felipe Alan Costa de Oliveira - MG

VAR: Daiane Muniz (Fifa) - SP

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO