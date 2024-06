Ceará recebe Sport em confronto direto pelo G-4 para voltar a vencer na Série B

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Ramon Menezes será titular na zaga alvinegra

Visando voltar a vencer após duas derrotas consecutivas na Série B, o Ceará enfrentará o Sport hoje, na Arena Castelão, às 21h30min. A partida, válida pela 11ª rodada do torneio nacional, marca o reencontro das equipes após o time pernambucano eliminar o Vovô na Copa do Nordeste.

Alvinegros e rubro-negros brigam pelo G-4 da Segundona para retornar à elite nacional após tentativas frustradas na temporada passada. O time de Porangabuçu não poderá voltar à zona de acesso nesta rodada, mas um triunfo em casa representaria novo fôlego na embolada disputa e a proximidade do pelotão da frente.

Os reveses como visitante para Vila Nova (3 a 2) e Brusque (1 a 0) fizeram o Ceará cair da quarta posição para a faixa intermediária da tabela de classificação. O duelo nordestino, portanto, é uma chance de reabilitação.

A equipe cearense detém larga vantagem no retrospecto recente contra o Leão da Ilha quando joga em casa: uma invencibilidade que beira os 20 anos. O último revés aconteceu no dia 13 de agosto de 2004, quando o Alvinegro foi superado por 2 a 1, em duelo que também valia pela Série B. No recorte, o Alvinegro recebeu o Sport 11 vezes, vencendo em sete oportunidades e empatando em quatro.

Dentro dos seus domínios, o Vovô mandou cinco partidas na atual edição da Série B, sendo três vitórias (contra Amazonas, Chapecoense e Coritiba) e dois empates (Goiás e CRB).



Neste ano, Ceará e Sport já estiveram frente a frente. No dia 10 de abril, os clubes se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco, e o Rubro-Negro levou a melhor, vencendo por 2 a 1, eliminando o escrete preto-e-branco do torneio.

Para o reencontro, o plantel alvinegro conta com uma lista de três desfalques: David Ricardo recebeu cartão amarelo contra o Brusque e está suspenso; Facundo Castro, com uma tendinite no adutor da coxa, e Richardson, com fascite plantar bilateral, serão as ausências por lesão.



O cenário do setor defensivo se torna preocupação com a ausência de David Ricardo e a saída de Jonathan para o Cruzeiro. Estão disponíveis Ramon Menezes, Matheus Felipe e Yago. Jean Irmer pode ser utilizado como zagueiro, como vem ocorrendo em parte das partidas. No último treinamento, o lateral-esquerdo Batata e o zagueiro Miguel, das categorias de base, integraram o elenco.



Por sua vez, o Sport também já não terá sua grande joia por conta de uma venda: o lateral-direito Pedro Lima foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, na última segunda-feira, 17. Os outros desfalques da extensa lista de baixas do Leão da Ilha são Rafael Thyere, Dalbert, Felipinho, Fabinho, Romarinho e Barletta, lesionados, e Fabricio Domínguez e Zé Roberto, suspensos.



Ceará x Sport

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Jean Irmer, De Lucca e Lourenço; Erick Pulga, Aylon (Saulo Mineiro) e Facundo Barceló. Téc: Vagner Mancini

Sport

4-3-3: Caique França; Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Riquelme; Fábio Matheus, Felipe e Alan Ruiz; Lucas Lima, Pedro Vilhena e Gustavo Coutinho. Téc: Mariano Soso

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 20/6/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein-Fifa/RS

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel/RS e Mauricio Coelho Silva Penna/RS

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho/RJ

Transmissão: Band, TV Brasil, Canal GOAT, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO