Presidente do Ceará promete apresentar emenda ao estatuto para sócio-torcedor votar

Foto: Gledson Jorge/Ceará SC João Paulo Silva, presidente do Ceará, e Herbet Santos, presidente do Conselho Deliberativo, em Assembleia Geral de votação do novo estatuto

Presidente do Ceará, João Paulo Silva comunicou em vídeo nas redes sociais que apresentará uma emenda, em até 30 dias, para incluir no estatuto atual a possibilidade de voto do sócio-torcedor para as eleições da diretoria executiva do clube a partir deste ano.

A medida acontece após a ala ligada ao mandatário alvinegro votar contrário à mudança estatutária na última segunda-feira, 17. Foram 112 votos, incluindo o do presidente, por desacordo com emendas relacionadas a SAF e remuneração da diretoria executiva.

“Venho comunicar que, em até 30 dias, darei entrada a uma emenda ao estatuto atual contemplando o voto do torcedor para esse ano. Depois disso, segue para apreciação no pleno do Conselho Deliberativo e, em seguida, aprovação da Assembleia Geral”, disse João Paulo Silva, que fez o pronunciamento lendo uma carta.

O mandatário alvinegro ainda criticou a fala do presidente do Conselho Deliberativo, Herbet Santos, que, em entrevista após a votação, disse que “a guerra ainda não acabou”, referindo-se à reforma estatutária.

“Queria dizer ao estimado Herbert Santos, respeitosamente, a palavra 'guerra' não existe no meu vocabulário, mesmo com todas as provações pelas quais tenho passado. Ratifico que não será através de guerra que construiremos um novo Ceará. Esse termo sempre foi sinônimo de destruição. Guerra é para os que não conseguem dialogar civilizadamente. A paixão pelo Ceará nos une e o que o nosso clube precisa agora é de tranquilidade”, ponderou.

João Paulo ainda se solidarizou com as conselheiras que foram desrespeitadas em Carlos de Alencar Pinto por se oporem à reforma estatutária. “Nada justifica o tratamento, por exemplo, dedicado a algumas mulheres — inclusive senhoras de idade e grávidas — de algumas pessoas que estavam presentes naquela plenária”, criticou.

O dirigente ainda comentou sobre o início da Série B do Campeonato Brasileiro, afirmando que “tumulto e confusão” não contribuem para o sucesso do Ceará em campo.

Veja carta de João Paulo Silva na íntegra



“Olá, nação alvinegra. Aqui é João Paulo Silva, presidente do Ceará S.C

Passando aqui pra manifestar sobre o compromisso que assumi com relação ao voto do sócio-torcedor

Mas antes de entrar no assunto, como presidente do Ceará Sporting Club, não posso deixar de destacar posicionamentos questionáveis, que apenas contribuíram para difundir a violência e o discurso de ódio.

Eu vi uma entrevista para um grande veículo de comunicação o presidente do conselho falar “a guerra não acabou”. Eu queria dizer ao estimado Herbert Santos, respeitosamente, a palavra guerra não existe no meu vocabulário, mesmo com todas as provações pelas quais tenho passado.

Ratifico que não será através de guerra que construiremos um novo Ceará. Esse termo sempre foi sinônimo de destruição. Guerra é para os que não conseguem dialogar civilizadamente. A paixão pelo Ceará nos une e o que o nosso clube precisa agora é de tranquilidade.

Nunca foi do meu feitio alimentar ódio, intriga, por mais violentas que sejam as palavras para mim. Graças à educação que recebi em casa, pude suportar na assembleia - bem como em outros momentos - todo tipo de ameaça e agressões verbais, que não tem sido fácil.

Entendo que o torcedor está chateado, que o Ceará pode e deve estar em outra posição no cenário nacional. Mas nada justifica o tratamento, por exemplo, dedicado a algumas mulheres — inclusive senhoras de idade e grávidas — de algumas pessoas que estavam presentes naquela plenária.

Peço perdão às conselheiras do Ceará Sporting Club, pelo tratamento que elas. Peço perdão mesmo não tendo sido responsável direto pelas ofensas e ainda que eu tenha tentado evitar toda aquela situação. E reafirmo que se trata de algumas pessoas, pois a imensa maioria da nação alvinegra é composta por pessoas honradas.

Não é este o tipo de Ceará que queremos, e não será na minha gestão que será normalizada esse tipo de postura. Jamais.

Entrando na questão do voto do sócio-torcedor, venho comunicar que em até 30 dias darei entrada a uma emenda ao estatuto atual contemplando o voto do torcedor para esse ano. Depois disso segue para apreciação no pleno do Conselho Deliberativo e em seguida aprovação da Assembleia Geral.

E por fim, ressalto que estamos ainda no início de uma caminhada na série B, ainda há tempo para retomar a dianteira da tabela.

Mas é bom lembrar que tumulto e confusão — muito menos guerra — em nada contribuem para o sucesso dentro de campo.

Precisamos estar juntos, pelo menos até o final do ano, olhando para o que nos une: ver o nosso time voltando à elite do futebol brasileiro.

Que Deus nos dê sabedoria, serenidade e discernimento.

Meu muito obrigado.”