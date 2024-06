Fortaleza encara Atlético-MG em busca de embalar na Série A do Brasileiro

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Atacante Renato Kayzer cumpriu suspensão, é novidade do Fortaleza contra o Atlético-MG e pode ser titular com ausência de Lucero

Em busca de embalar de vez na Série A do Brasileiro e se aproximar do G-6 do torneio, o Fortaleza viaja até Belo Horizonte-MG, onde enfrenta o Atlético-MG, pela 11ª rodada do certame, às 18h30min, na Arena MRV.

Uma vitória em BH pode diminuir a distância dos cearenses para o G-6 de quatro para um ponto. Os mineiros, que acumulam duas derrotas seguidas e oito gols sofridos nesta sequência, também têm a mesma possibilidade do rival em caso de triunfo em casa.

O Tricolor do Pici vem de vitória diante do Grêmio, por 1 a 0, na última quarta-feira, 19, na Arena Castelão, por 1 a 0. O placar foi magro, porém, importante, já que deu fim a uma série de dois jogos consecutivos do Leão sendo derrotado no campeonato.

Desses reveses, o que mais chamou atenção foi a goleada por 5 a 0, frente ao Cuiabá, no domingo, 16, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Duelos contra o Galo não costumam ser fáceis para Vojvoda. O técnico argentino encarou o clube atleticano por oito oportunidades, com cinco vitórias mineiras, duas cearenses e um empate.

Jogando em Minas, o único triunfo ocorreu em 2021, justamente na estreia do comandante tricolor no Brasileirão. O confronto do dia 30 de maio, aconteceu no Mineirão. O Atlético saiu na frente, mas Yago Pikachu tratou de virar a partida, com gol heroico no último lance.

Voltando a 2024, o time tricolor terá, possivelmente, oito desfalques. No departamento médico estão Dudu, Marinho, Moisés e Matheus Rossetto. Com terceiro cartão amarelo, Lucero, artilheiro do clube na temporada, não estará presente. Kuscevic e Kervin estão na Copa América, onde irão defender Chile e Estados Unidos, respectivamente.

Santos segue com sua situação indefinida de permanência ou não. Contra o Grêmio, o camisa 23 não foi relacionado. Mesmo com o Leão tendo divulgado nota afirmando que ele não estaria disponível para negociação, o camisa 23 deseja sair para o Corinthians.

No entanto, dois atletas voltam após suspensão automática: Brítez e Renato Kayzer. Ambos foram expulsos diante do Dourado, ainda no primeiro tempo. A tendência é que apareçam no onze inicial.

O Galo, que chega mordido após derrotas duríssimas para o Palmeiras (4 a 0) e Vitória (4 a 2), também tem problemas para definir sua escalação. Principal atleta da equipe, Hulk não encara o Fortaleza.

O vice-artilheiro do escrete em 2024, havia sido expulso contra o Verdão, sendo desfalque diante do Rubro-Negro. Após cumprir a suspensão, seria natural que a estrela do clube mineiro retornasse contra o Tricolor, porém, ele foi liberado pela diretoria para viajar aos Estados Unidos e acompanhar o nascimento da sua filha.

Quem retorna é o artilheiro do Galo, Paulinho, que havia cumprido suspensão automática na partida diante do Vitória.

Otávio, volante do Galo, segue se recuperando de uma lesão na posterior da coxa esquerda. Bernard, contratação da equipe para a temporada, só estará livre para entrar em campo depois do dia 10 de julho, quando se abre a janela internacional de transferências.

Atlético-MG x Fortaleza - Ficha Técnica

Atlético-MG

4-4-2: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Rômulo; Scarpa, Battaglia, Zaracho e Igor Gomes; Paulinho e Cadu. Técnico: Gabriel Milito

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi (Cardona) e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules, Martínez e Pochettino; Breno Lopes e Renato Kayzer. Técnico: Vojvoda

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG

Data: 23/06/2024

Horário: 18h30min

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa) - SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa) - SP e Luiz Alberto Andrini - SP

VAR: Daiane Muniz (Fifa) - SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube do POVO