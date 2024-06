Floresta recebe Caxias no PV em duelo direto para sair outra vez do Z-4 da Série C

Foto: Kelly Pereira/Floresta EC Floresta ocupa a zona de rebaixamento da Série C 2024

Após ser derrotado por 3 a 0 diante do Tombense-MG e retornar à zona de rebaixamento da Série C, o Floresta volta a campo pela 11ª rodada da competição a fim de deixar o Z-4. O Lobo da Vila recebe o Caxias-RS hoje, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas. Esta será a primeira vez em que as equipes se enfrentarão.

O Verdão chegou a engatar uma sequência de duas vitórias, diante de Náutico e Confiança — ambas por 1 a 0 —, e deixou a zona de descenso após conquistar os primeiros resultados positivos na Terceirona, mas retornou na rodada seguinte ao ser batido pelo Tombense e ver o Sampaio Corrêa vencer o Athletic-MG. De quebra, o CSA ainda superou o Confiança, o que colocou o Floresta na 18ª posição.

Agora, a disputa é contra uma equipe que também luta para sair do grupo da degola. Os gaúchos estão logo atrás dos cearenses na classificação, com os mesmos seis pontos, mas menor número de vitórias.

Para enfrentar o Caxias, o Floresta conta com o retorno do volante William Oliveira, que estava no departamento médico. O time, entretanto, não poderá contar com o zagueiro Lucas Santos e o volante Watson, que serão desfalques por suspensão.

A equipe sulista se vê em um momento mais delicado na competição. Com dois jogos a menos, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Grená tem uma campanha com uma vitória, três empates e quatro derrotas até então. Além disso, tem a terceira defesa mais vazada da Terceirona, com 13 gols sofridos.

No último compromisso, recuperando o jogo válido pela 6ª rodada, o Caxias foi derrotado por 2 a 0 pelo Tombense. A derrota culminou na demissão do técnico Argel Fuchs, ex-Ceará, que havia assumido o clube há quatro meses. No jogo diante do Floresta, o auxiliar Roberto Maschio estará à frente do time gaúcho.

Prováveis escalações:

Floresta: Luiz Daniel; Jô Almeida, Lucas Santos, Ricardo Lima; Ícaro, Davi Castro, Wescley, Marcelo; Jean Silva, Romarinho, Buba. Téc. Marcelo Cabo

Caxias: Zé Carlos; Yuri Ferraz, Cézar Henrique, Lucas Cunha, Lucas Ryan; Pedro Cuiabá, Emerson Martins, Tomas Bastos; Galvan, Vitor Feijão, Álvaro. Téc: Roberto Maschio