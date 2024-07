Na estreia de Léo Condé, Ceará mede forças com o Santos de olho no G-4 da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Erick Pulga é o artilheiro do Vovô na temporada

Em duelo direto por vaga no G-4 da Série B, o Ceará recebe o Santos hoje, na Arena Castelão, às 19 horas, pela 14ª rodada. O confronto entre cearenses e paulistas, ambos postulantes ao acesso, marca a estreia de Léo Condé no comando do Alvinegro de Porangabuçu.



O treinador chegou ao Vovô na segunda-feira, 1º, quando foi apresentado à imprensa e já comandou seu primeiro treinamento. Condé foi contratado após a demissão de Vagner Mancini, que não resistiu à sequência negativa na competição nacional — três derrotas e um empate em quatro jogos. Desta forma, o novo técnico chega ao clube com a missão de voltar à elite do futebol brasileiro.

Para o primeiro contato com a torcida, Léo Condé já terá que superar uma lista considerável de desfalques. Quatro jogadores devem ficar fora do duelo frente ao Peixe: o volante Richardson está com uma fascite plantar bilateral; o centroavante Facundo Barceló sofre de uma lesão muscular no adutor direito, o mesmo caso de Daniel Mazerochi; por fim, o meia Recalde se recupera de uma lesão muscular na panturrilha direita.

Em contrapartida, quem volta de suspensão é o zagueiro Matheus Felipe, que havia sido baixa na vitória alvinegra por 4 a 2 sobre o Ituano, no último sábado, 29, também no Gigante da Boa Vista.

"A gente sabe a importância desse jogo, como são todos, mas por ser uma equipe muito forte, de confronto direto. Estudamos muito e sabemos os pontos fortes e fracos (do Santos), de como podemos agredir eles para fazer gols e incomodar. Tivemos três dias praticamente para trabalhar isso e colocarmos em prática para sairmos com os três pontos", afirmou o atacante Saulo Mineiro, que balançou as redes três vezes no último compromisso.

A grande dúvida para a torcida do Ceará é como serão a escalação e o modelo de jogo sob novo comando. Baseado na formação do Vitória na última temporada, que tinha justamente Léo Condé à beira do campo, a tendência é um tradicional 4-3-3, tendo um meio de campo forte e apostando nos contra-ataques, com pontas de velocidade.

Já o adversário do Vovô, o Santos, apesar dos desfalques de Guilherme, ex-Fortaleza, Joaquim e João Schmidt, não deve ter mistérios em sua escalação. A equipe, que foi apontada com a grande favorita não só ao acesso, mas como ao título do torneio, teve um momento de instabilidade entre 7ª e 10ª rodadas, quando ficou quatro partidas sem vencer.

No entanto, atualmente, é o vice-líder, com 22 pontos e em caso de triunfo no Castelão e derrota do Goiás, retoma a ponta da tabela de classificação e segue na luta pelo retorno ao patamar mais alto do futebol nacional. O técnico Fábio Carille chegou a ser procurado pelo rival Corinthians, mas não será liberado pelo Peixe.

Ceará x Santos

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Jean Irmer, De Lucca e Lourenço; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon. Téc: Léo Condé

Santos

4-3-3: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair Cunha e Gonzalo Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati (Pedrinho), Furch e Otero. Téc: Fabio Carille

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 5/7/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida/BA

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda/BA e Ledes Jose Coutinho/BA

VAR: Diego Pombo Lopez-Fifa/BA

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO