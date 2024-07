O POVO terá correspondente na França para reforçar cobertura das Olimpíadas de Paris-2024

Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP Capital francesa sediará nova edição das Olimpíadas

A preparação para a cobertura das Olimpíadas de Paris segue a todo vapor. Com objetivo de trazer informações completas e ambientar ainda mais os leitores no clima dos Jogos Olímpicos, O POVO terá um correspondente na capital francesa.

O jornalista pernambucano Victor Pereira, de 30 anos, será o responsável por cobrir o evento mundial e trazer as notícias mais quentes diretamente da Cidade Luz. “Será a minha primeira vez (cobrindo Olimpíadas) e estou muito empolgado. É o sonho de todo jornalista esportivo”, celebrou.

Para ele, que vem se preparando há pelo menos dois anos, a cobertura será ainda mais especial por ser o reencontro dos Jogos Olímpicos com o público, que ficou fora na última edição, em Tóquio, devido à pandemia da Covid-19.

“As minhas expectativas são as melhores possíveis. É o maior evento esportivo do planeta, em uma edição muito aguardada e cheia de novidades. É a primeira da era pós-Covid. Bom lembrar que, em Tóquio, não tinha torcida e estávamos ainda tentando o controle da pandemia, o que fez com que a energia dos Jogos Olímpicos não fosse vivenciada na íntegra por torcedores e atletas. Ou seja, estamos há oito anos sem senti-la”, lembrou o jornalista.

Victor Pereira já foi correspondente do O POVO em outra oportunidade Crédito: Arquivo Pessoal

Presente também como correspondente do O POVO na Copa do Mundo do Catar, em 2022, Victor Pereira ressaltou que a experiência neste evento ajudará muito em Paris. “O que trago do Catar, agora, para Paris é o compromisso absoluto em fazer com que o leitor do O POVO sinta a energia e a atmosfera de viver uma Olimpíada, além, claro, da informação em si e das histórias que vou contar — espero que muitas sejam de vitórias e medalhas”, relatou.

“A Copa do Mundo no Catar foi a realização do meu maior sonho. Agora, é a realização do meu segundo maior. E tenho muito orgulho de poder dizer que, nos dois maiores sonhos da minha vida, pude compartilhar com O POVO, que é um dos mais importantes veículos de comunicação do Nordeste”, comemorou o jornalista.

A cobertura abrange jornal, portal e redes sociais, além de conteúdos audiovisuais em território europeu. "Estamos animados com o reforço de Victor Pereira, que realizou uma cobertura impecável na Copa do Mundo no Catar e agora traz seu olhar preciso e interativo direto de Paris. Preparem-se para entrevistas exclusivas, vídeos dos bastidores, curiosidades e matérias aprofundadas sobre o dia a dia dos Jogos Olímpicos", afirmou Lucas Mota, editor de Esportes.

Desde a última terça-feira, 16, O POVO está mergulhado na cobertura das Olimpíadas de Paris, presente nas páginas do jornal e no portal de Esportes, além das redes sociais. A cobertura será multiplataforma, repleta de informações e interações, incluindo textos detalhados, vídeos analíticos, curiosidades e bastidores dos Jogos, além de programas ao vivo no canal do O POVO no YouTube.

Victor também comentou sobre a preparação, física e mental, para cobrir um evento dessa magnitude. “Agora, que estamos a poucos dias da abertura, a preparação se intensifica e se torna física e mental também. Serão 20 dias intensos compartilhando conteúdo com os leitores do O POVO, todos os dias e o dia todo. Tem competição rolando do nascer do sol até o fim da noite. Isso requer muito de nós, jornalistas, também”, finalizou.