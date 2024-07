Sorteio da Copa do Brasil define Flamengo x Palmeiras nas oitavas; veja confrontos

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Palmeiras e Flamengo vão duelar no mata-mata

As oitavas de final da Copa do Brasil prometem ser quentes. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, ontem, foram definidos jogos de peso já na próxima fase, com o atual vice-campeão Flamengo caindo de cara com o Palmeiras, em rivalidade grande dos últimos anos.

Outro duelo gigante é entre Corinthians e Grêmio, que decidiram as edições de 1995 e de 2001, com um título para cada lado. O atual campeão São Paulo deu sorte e terá pela frente o Goiás, de quem ganhou em 2008 para erguer seu sexto título do Brasileirão.

Pela primeira vez na história, a CBF proporcionou o encontro de todas as equipes, sem cabeças de chave e com a possibilidade de clássicos estaduais e nacionais já nas oitavas de final, o que deixou o sorteio ainda mais empolgante. E sem muitas opções de escolha, pois 14 dos 16 classificados jogam na elite nacional. Somente CRB e Goiás eram de divisão abaixo, ambos jogando na Série B.

Para esta fase, quem garantir a vaga às quartas de final vai embolsar R$ 4,515 milhões de premiação. Apenas por participar das oitavas, a equipe já garante R$ 3,4 milhões, um bom reforço de caixa.

E a emoção do sorteio veio logo nas duas primeiras bolinhas, colocando Flamengo e Palmeiras frente a frente. As equipes vêm sendo as protagonistas do cenário nacional nos últimos anos, com disputa de diversos títulos, apesar de terem feito um duelo sem graça no primeiro turno do Brasileirão, com 0 a 0 no Allianz Parque. O jogo de ida será no Maracanã, com definição em São Paulo.

Na história, o Palmeiras leva vantagem no embate, com 48 vitórias diante de 43 do time rubro-negro, além de 37 empates. Recentemente, as equipes decidiram a Libertadores de 2021, com vantagem verde, assim como na decisão da Supercopa do Brasil de 2023. Os rubro-negros ganharam a Supercopa do Brasil de 2021 e já tinham vitória na decisão da Copa Mercosul de 1999. Além disso, disputam o título do Brasileirão deste ano com o líder Botafogo.

Apesar de estar na zona de rebaixamento de Brasileirão, Corinthians e Grêmio já definiram duas vezes a Copa do Brasil. Em 1995, Marcelinho Carioca calou o Estádio Olímpico e deu a primeira das três taças da competição aos paulistas.

O troco veio em 2001, em jogo polêmico e de briga entre Luxemburgo e Marcelinho antes de a bola rolar no Morumbi. Com vitória por 3 a 1, os gaúchos ergueram a taça e o corintiano ainda lamentou a saída do seu astro rumo ao Santos. A partida de ida será na Neo Química Arena.

Apesar de pegar um rival apenas na nona colocação da Série B e, em tese mais fácil, o São Paulo precisa abrir os olhos diante do Goiás, uma grande pedra no sapato na história. Nos últimos 10 anos, os goianos ganharam três vezes atuando no Morumbis. No ano passado, antes do rebaixamento, o time do centro-oeste fez 2 a 1 em casa e perdeu fora por 2 a 0. O sorteio colocou o primeiro jogo no Morumbis.

Além desses jogos, o sorteio ainda definiu Atlético-GO x Vasco, Red Bull Bragantino x Athletico-PR, CRB x Atlético-MG, Botafogo x Bahia e Fluminense x Juventude.

Os duelos de ida ocorrem ainda neste mês, na semana do dia 31 de julho. A volta acontece uma semana mais tarde. E nenhum jogará com vantagem, senão o mando de campo no duelo de volta. Como na fase anterior, duas igualdades e a decisão ocorre nas penalidades.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

Flamengo x Palmeiras*

Atlético-GO x Vasco*

RB Bragantino* x Athletico-PR

Goiás* x São Paulo

CRB x Atlético-MG*

Botafogo x Bahia*

Grêmio* x Corinthians

Fluminense* x Juventude

*decide em casa