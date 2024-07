Lando Norris faz a pole e garante dobradinha da McLaren do GP da Hungria de F1

Foto: Ferenc ISZA / AFP Lando Norris, da McLaren, garantiu pole position no GP da Hungria de Fórmula 1

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, vai largar na pole position do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, hoje, às 10 horas (de Brasília), depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação, disputado ontem, no circuito de Hungaroring.

Norris superou por 22 milésimos seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, que ficou em segundo, enquanto o tricampeão mundial e atual líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, foi o terceiro. Esta foi a primeira dobradinha da McLaren em um treino de classificação desde 2012.

"Todo o fim de semana estamos um pouco atrás e tentando diminuir a diferença, mas não foi o suficiente. Gostaria de contar com um pouco mais de aderência, mas está muito disputado e sei que o meu carro vai responder bem amanhã (domingo), então acredito que podemos acompanhar a McLaren", explicou Verstappen.

A sessão foi marcada pela chuva e por duas interrupções de bandeira vermelha, pelos acidentes do mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, no Q1, e do japonês Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, no Q3.

"Estou muito feliz, principalmente pela equipe, por esta dobradinha. É incrível ter nossos carros na primeira fila. As condições do tempo eram uma armadilha hoje (sábado), mas consegui fazer uma volta muito boa", comemorou Norris, que conseguiu a terceira pole da carreira e a segunda nesta temporada.

O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, vai largar na quarta posição, à frente do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, e da outra Ferrari, do monegasco Charles Leclerc.

A quarta fila será ocupada pelos dois carros da Aston Martin, do veterano espanhol Fernando Alonso e do canadense Lance Stroll. Completam o top-10 do grid as duas Racing Bulls, do australiano Daniel Ricciardo e de Yuki Tsunoda.

A grande surpresa do dia foi a eliminação no Q1 do britânico George Russell, da Mercedes, que fez a pole na etapa anterior, em Silverstone. Atrapalhado pela chuva, ele não teve combustível suficiente para tentar uma segunda volta rápida quando a pista secou.

Sergio Pérez, ameaçado de perder seu assento na Red Bull pelo baixo rendimento este ano, cometeu mais um erro que pode custar caro. Perdeu o controle do carro, bateu na barreira de pneus e também foi eliminado no Q1.

Com o chassi muito danificado, Pérez pode ter que largar dos boxes hoje se a equipe tiver que trocá-lo antes da corrida.

Grid de largada do GP da Hungria de Fórmula 1:

1ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

5ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

6ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

7ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

8ª fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

9ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

10ª fila: