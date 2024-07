Paris entra em reta final de preparação e já vive clima olímpico

Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP França receberá Jogos Olímpicos deste ano

Os atletas continuam chegando, os preparativos estão sendo finalizados para a cerimônia de abertura no rio Sena e o Comitê Olímpico Internacional (COI) iniciou ontem as reuniões de sua Comissão Executiva: a menos de uma semana da abertura, a família olímpica começa a ganhar forma em Paris.

Para moradores e turistas, existe agora a mesma limitação de movimento: é necessário um QR-code ou uma credencial para acessar uma parte das áreas mais centrais da cidade, muitas delas repletas de barreiras metálicas, e as margens do Sena, onde foram implementadas importantes medidas de segurança.

Policiais e gendarmes franceses contam com o apoio de colegas estrangeiros, principalmente espanhóis e britânicos. Tudo isso dentro de um enorme dispositivo de segurança, especialmente para a cerimônia de abertura, que, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, acontecerá fora de um estádio, diante de mais de 300 mil espectadores.

Poucos quilômetros ao norte da capital, atletas e outros integrantes das delegações continuam chegando à Vila Olímpica de Saint-Denis, onde 14,5 mil pessoas ficarão alojadas.

Recorde de ingressos

Devido aos problemas no transporte aéreo na última sexta-feira, 19, por uma pane cibernética mundial causada por um programa antivírus nos sistemas operacionais Windows da Microsoft, algumas delegações tiveram que mudar seus planos.

O sistema de informação dos Jogos de Paris-2024 foi afetado por algumas horas, o que impediu, por exemplo, o credenciamento, mas "não colapsou" e, na tarde de sexta, já funcionava "com normalidade", segundo os organizadores.

A venda de ingressos, que, segundo os responsáveis dos Jogos, bateu o recorde de Atlanta-1996, com 8,7 milhões de tíquetes vendidos até o momento, não foi afetada. Este número ainda deve aumentar, porque, a partir de amanhã, os ingressos serão colocados à venda diariamente.

Dois dias antes da cerimônia de abertura, o futebol masculino dará o pontapé inicial das provas esportivas. Neste mesmo dia, acontece o encerramento da 142ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional.

Os organizadores de Paris-2024 deverão então receber novos elogios do COI. Seu presidente, o alemão Thomas Bach, reitera que "Paris-2024 está pronta" e elogia "o entusiasmo que se percebe na cidade".

Banhos no Sena

Por outro lado, as preocupações sobre a poluição no rio Sena, que receberá as provas de natação em águas abertas e triatlo, estão diminuindo: a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, mergulhou no rio esta semana. O presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou sua promessa de fazer a mesma coisa, embora "não necessariamente" antes dos Jogos Olímpicos.

As análises mostram que a qualidade da água estava dentro das normas sanitárias em seis de sete dias entre 10 e 16 de julho. O verão parece ter se instalado nos últimos dias em Paris, com altas temperaturas, e as previsões são otimistas, inclusive para a cerimônia de abertura.

Ontem foi programado um novo ensaio com barcos, mas os detalhes do show inaugural, de 3 horas e 45 minutos, são mantidos em sigilo. As delegações de atletas vão desfilar por seis quilômetros, desde a ponte de Austerlitz até Trocadéro, a bordo de 85 embarcações.