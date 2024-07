Após Euro, brasileiro Sylvinho renova como técnico da Albânia

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Sylvinho comanda a Âlbania desde 2023

A federação albanesa de futebol anunciou ontem a renovação do contrato do seu treinador, o brasileiro Sylvinho, poucas semanas depois dos resultados promissores obtidos na Euro-2024, a segunda disputada pela seleção balcânica na sua história.

Com duas derrotas apertadas, contra Espanha (1 a 0) e Itália (2 a 1), e um empate (2 a 2) contra a Croácia, a Albânia foi eliminada na fase de grupos.

"O importante é que conseguimos jogar com dignidade contra grandes equipes", declarou Sylvinho ao voltar da Alemanha, sede do torneio continental.

Sylvinho, de 50 anos, estreou como técnico da Albânia em novembro de 2023. Pelo seu novo contrato, o ex-treinador do Lyon comandará a seleção albanesa até dezembro de 2025, com a esperança de classificá-la, pela primeira vez, para um Mundial, que será disputado na América do Norte em 2026.

"Depois do sucesso alcançado na Eurocopa, o principal objetivo será conseguir uma classificação histórica para a Copa do Mundo", anunciou a federação albanesa em um comunicado.

Ex-jogador, o brasileiro foi auxiliar de Cruzeiro, Sport, Náutico, Corinthians e Internazionale-ITA, além da seleção brasileira, antes de assumir a função principal à beira do campo. O primeiro desafio foi à frente do Lyon, onde ficou apenas 11 jogos. Entre 2021 e 2022, comandou o Corinthians em 43 jogos — obteve 16 triunfos, 14 empates e 13 derrotas.

Pela Albânia, foram 16 partidas, com sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas.