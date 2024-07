Ceará visita América-MG visando emplacar terceira vitória consecutiva na Série B

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Condé não terá Mugni diante do América-MG

O Ceará visita o América-MG neste domingo, 28, às 18h30min (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte–MG, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após vencer Avaí e Botafogo-SP, respectivamente, o Alvinegro de Porangabuçu visa emplacar a terceira vitória consecutiva para entrar na zona de acesso.

Diante do Coelho, o Ceará ainda busca melhorar o desempenho como visitante em 2024. Em 18 partidas, a equipe cearense registra seis vitórias, cinco empates e sete derrotas. O aproveitamento é de 42,5%.

Na Série B, o Vovô conquistou apenas 28% (7 de 25) dos pontos como visitante. O Coelho, por sua vez, conquistou 75% da pontuação como mandante. Em nove partidas atuando em solo mineiro, registra seis vitórias e três empates. Os mineiros, inclusive, ocupam a terceira posição no ranking de melhores mandantes do certame, ficando atrás apenas de Vila Nova e Santos, respectivamente.

Restando duas partidas para o encerramento do primeiro turno, podendo alcançar, no máximo, 31 pontos, o foco do time alvinegro está em finalizar o período no G-10. Além do América-MG, enfrentará o Guarani.

“Temos como meta encerrar o primeiro turno entre os dez primeiros e depois fazer um segundo turno forte para nos colocarmos em condições de brigar pelo acesso. A competição é difícil, tem boas equipes […] Realmente, vislumbrávamos terminar entre 27 e 28 pontos, no mínimo […] Claro que vamos a Belo Horizonte com essa possibilidade de voltar com um bom resultado para terminar o turno em uma condição ainda melhor”, disse o treinador Léo Condé, após a goleada por 4 a 1 diante do Botafogo-SP, na última quinta-feira, 25.

Para enfrentar os mineiros, a comissão técnica não terá o meio-campista Lucas Mugni à disposição. O paraguaio Jorge Recalde deverá ser o substituto. Outra possibilidade é mudar o esquema do meio-campo, escalando três volantes, com Andrey sendo o substituto. Além do camisa 10, completam a lista de desfalques os volantes Jean Irmer e Richardson e os atacantes Facundo Castro e Facundo Barceló.

Já o América-MG não deve ter desfalques para o duelo. O técnico Cauan Almeida, inclusive, vai contar com o retorno de Adyson, que cumpriu suspensão diante do Ituano, na última rodada.

América-MG x Ceará | Ficha Técnica

América-MG

4-3-3: Elias; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Moisés; Adyson, Fabinho e Brenner. Técnico: Cauan Almeida.

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Jorge Recalde (Andrey); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte–MG

Data: 28/07/2024 (domingo)

Horário: 18h30min (de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL-FIFA) e Fabio Pereira (TO)

Quarto Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior (MG)

Árbitro de Vídeo (VAR): José Claudio Rocha Filho (SP-VAR-FIFA)

Transmissão: TV Brasil, Premiere, Canal GOAT, Rádio O POVO CBN, Rádio O POVO CBN Cariri e YouTube e Facebook do O POVO