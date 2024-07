Medina e João Chianca avançam às oitavas do surfe em Paris; Filipe Toledo disputa repescagem

Foto: Divulgação / Time Brasil Gabriel Medina em atuação pelos Jogos Olímpicos Paris-2024

As disputas do surfe nas Olimpíadas de Paris 2024 tiveram início na tarde de ontem (horário de Fortaleza). Filipe Toledo foi o primeiro entre os brasileiros a surfar no mar de Teahupo'o, no Taiti, enquanto Gabriel Medina e João Chianca também competiram na categoria masculina.

Gabriel Medina foi o primeiro do Time Brasil a garantir uma vaga de forma direta nas oitavas de final do surfe. O brasileiro confirmou o favoritismo na quarta bateria e fechou em primeiro de sua chave, com uma pontuação final de 13.50 (7.17 na primeira onda e 6.33 na segunda).

Medina teve grande desempenho e conseguiu boas manobras no mar do Taiti. Ele superou Connor O'Leary, do Japão (nota final de 9.93) e Bryan Perez, de El Salvador, que fechou em terceiro com nota de 7.53. Quarto lugar nos Jogos de Tóquio, Gabriel, agora, busca uma medalha em Paris.

“Estava querendo mesmo (risos). Estava ansioso para esse primeiro round, um round importante de triar da frente. Feliz com a vitória. Um pouco devagar, mas uma vitória é uma vitória. O mar está devagar, tem que escolher bastante (as ondas), ter paciência. Mas é isso, como falei, vitória e vamos para a próxima. É um lugar especial, com pessoas especiais. Quero deixar todo mundo orgulhoso”, declarou Medina à Cazé TV.

João Chianca também vai às oitavas, mas Filipe Toledo disputará repescagem

João Chianca também se classificou às oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris. Ele sofreu com poucas ondas no início, mas conseguiu se recuperar e teve atuação sólida para avançar diretamente ao mata-mata do surfe.

João Chianca fechou na primeira colocação da quinta bateria, com pontuação total de 10.07 (5.67 na primeira onda e 4.40 na segunda). Ramzi Boukhiam, do Marrocos, ficou em segundo, com 9.76, enquanto o terceiro lugar acabou com o neozelandês Billy Stairmand, que teve 4.46 pontos.

Por outro lado, Filipe Toledo caiu na água na bateria três e competiu com Alonso Correa, do Peru, e Kanoa Igarashi, do Japão - medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O peruano levou a melhor, com pontuação final de 14.33, e avançou direto à terceira fase.

Filipe Toledo não teve bom início e até tentou se recuperar, mas sofreu com poucas ondas e fechou a bateria em segundo lugar, com pontuação de 7.63. Assim, o brasileiro disputará a repescagem, em mata-mata. Se quiser avançar às oitavas, Toledo precisará vencer seu próximo adversário no confronto direto.