Olimpíada: Brasil perde da Alemanha no basquete e decide vaga como 3º contra Japão

Foto: Sameer Al-DOUMY / POOL / AFP Lance do jogo de basquete masculino Brasil x Alemanha pela Olimpíada de Paris 2024

O Brasil foi derrotado por 86 a 73 pela Alemanha, na segunda rodada da disputa do basquete masculino, nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, e vai decidir a classificação para as quartas de final apenas na última partida do Grupo B, contra o Japão.

Os alemães e a França, que bateu os japoneses também ontem, já estão classificados dentro da chave, mas o formato da competição olímpica reserva vagas nas quartas de final para os dois melhores terceiros colocados.

O alemão Dennis Schroder, astro do Brooklin Nets na NBA e ex-parceiro de LeBron James no Los Angeles Lakers, foi o cestinha da partida, com 20 pontos. Pelo lado do Brasil, quem mais pontuou foi Yago Santos, com 18.

A forma que a partida começou indicava para um domínio alemão. Com muitos erros ofensivos e pouco efetivo na defesa, o Brasil mostrava limitações de movimentação e não ficou à frente do placar em nenhum momento do primeiro quarto. Assim, Schroder e seus companheiros tiveram bastante facilidade para construir a boa vantagem de 24 a 10 no primeiro quarto.

Depois do começo muito ruim, a seleção mostrou grande evolução no segundo período, apresentando um jogo mais intenso. A parceria entre Yago e Bruno Caboclo conseguiu colocar a equipe em nova rotação para tirar a diferença larga aos poucos. Destaque contra a França, Léo Mendl continuava tímido, mas nomes como Benite e Gui Santos estavam bem nas bolas de três para ajudar na construção da reação. O Brasil chegou conseguir a virada, mas o período terminou empatado por 40 a 40.

O terceiro quarto já foi de mais oscilação para a seleção de Alexandar Petrovic. Liderada por Schroder, a Alemanha voltou a abrir vantagem aproveitando-se de momentos de falta de organização defensiva brasileira.

Houve esperança de buscar ao menos o empate quando o placar marcava 51 a 44 para os alemães e Leo Mendl acertou uma bola de três, além de ter sofrido falta no lance. O lance acabou rendendo cinco pontos, já que Mendl errou o arremesso de bonificação, mas Lucas Dias fez no rebote, diminuindo a diferença no placar para 51 a 49.

A reação, contudo, parou por aí e o período acabou com vantagem de 60 a 51 para os europeus. No último quarto, o Brasil foi bem menos competitivo do que nos dois períodos anteriores e acabou derrotado por 86 a 73.