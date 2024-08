Wanderley Pereira perde, e boxe masculino brasileiro fica sem medalha em Paris

Foto: MOHD RASFAN / AFP Boxeador brasileiro Wanderley Pereira foi derrotado nas Olimpíadas de Paris

O boxeador Wanderley Holyfield Pereira perdeu ontem para o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, por pontos, após três assaltos, em decisão unânime dos jurados (todos com 30 a 26), em duelo válido pela categoria até 80 quilos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Com a vitória sobre Wanderley, Khyzhniak se vinga da derrota para Hebert Conceição na decisão da medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021.

Com a derrota de Wanderley, o boxe brasileiro só tem um pódio garantido com Beatriz Ferreira, no 60 quilos, que vai disputar a semifinal hoje. Os perdedores das semifinais no boxe já garantem um lugar no pódio porque não há disputa de terceiro lugar. Jucielen Romeu vai lutar pelas quartas de final na categoria 57 quilos.

Khyzhniak começou em ritmo muito forte, aplicando muitos golpes fortes. Wanderley se defendeu, mas não conseguiu devolver o ataque. Com isso, perdeu os três assaltos para os cinco jurados. No último round, o brasileiro ainda foi punido com a perda de um ponto porque o córner esqueceu de colocar o protetor bucal mo lutador brasileiro.

"Luta muito dura. Sabia o jogo dele. Procurei trabalhar mais com a precisão que o volume, mas ele foi melhor. Sou muito novo, primeira olimpíada e ainda vou voltar. Trabalhar mais e não dar chance para o azar", disse Wanderley.

Jucielen ganha e avança

Jucielen Romeu é mais uma representante do boxe brasileiro perto da briga por medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A paulista de Rio Claro travou um disputado e duro combate com a americana Alyssa Mendoza no peso mosca (57kg), e buscou a vitória nos pontos, por 4 a 1, e vaga nas quartas de final no round decisivo, quando atendeu as recomendações do técnico para revirar o placar.

Depois de ir melhor no primeiro round, com 3 a 2 de vantagem na escolha dos árbitros, a brasileira acabou perdendo a parcial seguinte por 4 a 1 e chegou ao córner abatida. Foi neste momento que recebeu uma injeção de ânimo do técnico Mateus Alves, para buscar um 5 a 0 e fechar com o triunfo.

"Mateus falou: empatou a luta, você apagou no round, se continuar assim você vai perder a luta. Tem que ir para frente, tem que soltar golpe, com raiva. Bem enérgico ali, bravo", revelou o brasileira sobre as recomendações/broncas ouvidas. "E jogou água em mim, que é uma coisa que eu odeio. Acho que isso ajudou a me dar um pouco de raiva e foi isso que eu fiz, fui buscar com toda minha raiva para não sair com a derrota", contou a boxeadora.

Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, e nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, em 2022, Julielen tinha como lição a queda na estreia da Olimpíada de Tóquio, disputados em 2021, para buscar superação.

"A sensação é muito boa. De alívio. Eu falei para mim mesma que não ia sofrer a dor de uma derrota na primeira luta de novo. É muito sofrido. Foi nisso que me agarrei. Não queria sair de cabeça baixa e triste. Botei no coração, na ponta da luva e fui buscar", afirmou.

Jucielen volta ao ringue amanhã, diante da turca Esra Kahraman. Caso saia vencedora mais uma vez, já terá ao menos uma medalha de bronze garantida, pois no boxe não há disputa do terceiro lugar.