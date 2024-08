Boxeadora Beatriz Ferreira perde semifinal e fica com a medalha de bronze

Foto: Mohd Rasfan / AFP Beatriz Ferreira sofre um soco de Kellie Harrington

Beatriz Ferreira ficou com a medalha de bronze na categoria 60 quilos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A boxeadora perdeu, neste sábado, 3, para a irlandesa Kellie Harrington, por pontos, em decisão dividida dos jurados. Dois jurados anotaram 30 a 27 e outros dois 29 a 28 para a lutadora europeia. Um jurado viu a brasileira vencedora com 29 a 28.

Bia perdeu pela segunda vez para Harrington, repetindo a decisão da Olimpíada de Tóquio, disputada em 2021, quando ficou com a medalha de prata. Aos 31 anos, a brasileira soma dois títulos mundiais, além de ser atual campeã mundial dos pesos leves pela Federação Internacional de Boxe no profissionalismo.

Harrington soube usar sua maior envergadura e dominou a distância no primeiro assalto. No segundo, Bia foi mais veloz e disparou bons cruzados, que acertaram a adversária. Na análise dos jurados, o terceiro assalto seria decisivo.

Bia foi para a "briga", mas não teve sucesso na conexão dos golpes. Harrington teve maior eficiência, acertou bons golpes e ficou com a vitória.

"Eu queria ser campeã olímpica, fechar com chave de ouro, mas a gente faz um plano e Deus faz outro. Não foi dessa vez, mas tenho uma missão no boxe profissional e vou completar ela. Sou muito feliz pelo que o boxe olímpico me proporcionou", disse Bia Ferreira, que terminou a carreira olímpica com 108 vitórias (20 nocautes) e nove derrotas.

O boxe tem mais uma chance de medalha na categoria 57 quilos no feminino. Jucielen Romeu luta neste domingo, 4, contra a turca Esra Kahraman Yyildiz, às 11 horas, pelas quartas de final. Se a brasileira vencer, garante a medalha de bronze porque no boxe não há disputa de terceiro lugar e os perdedores nas semifinais ficam automaticamente com um lugar no pódio.