Flamengo lamenta a morte do ídolo e multicampeão Adílio: "Marcado na história"

Foto: Paula Reis/crf Adílio é um dos grandes nomes da história do Fla

Autor do segundo gol do Flamengo sobre o Liverpool na decisão do Mundial de 1981 (os cariocas ganharam por 3 a 0), e ídolo do clube, o meio-campista Adílio de Oliveira Gonçalves, o Adílio, morreu ontem, no Rio de Janeiro. Aos 68 anos, o eterno camisa 8 lutava contra um câncer de pâncreas.

Multicampeão pelo Flamengo, e um exímio camisa 8 que defendia e atacava com maestria, Adílio defendeu o clube entre 1975 a 1987 e em 1990. Entre as principais conquistas conta com uma libertadores, o Mundial diante dos ingleses, três brasileiros e cinco cariocas.

O Flamengo fez uma emocionante mensagem de despedida e agradecimento pelos serviços prestados. "Um anjo rubro-negro que voa rumo à eternidade. As asas de um moleque sonhador o fizeram superar qualquer muro. Os campos da Gávea construíram amizades angelicais. Seus pés pareciam flutuar com a bola nos pés e foi assim que Adílio conquistou o mundo vestindo o Manto Sagrado", iniciou o Rubro-Negro, em nota em homenagem ao ídolo.

"Seu sorriso, sua generosidade e sua bondade encantaram a quem o conheceu. O símbolo máximo do rubro-negrismo expresso no abraço infinito: comemorar gol de título com os braços rumo aos céus, dando jeito para cabermos milhões de nós na catarse de euforia, amor e paixão", seguiu o texto.

"Seus gols, dribles e comemorações marcaram para sempre a história do Mais Querido. Todo rubro-negro tem o privilégio de poder reverenciar o "Brown" como integrante da prateleira mais alta do nosso panteão. Hoje, nos despedimos do nosso camisa 8, mas para nossa sorte, assim como o traçado do número eternizado, Adílio é infinito", concluiu o Fla.

Adílio estava internado no Hospital Rios D'Or, na zona sul do Rio, há alguns meses, mas seu quadro clínico piorou nos últimos dias e, ontem, para lamento dos torcedores, o maior camisa 8 da história do clube não resistiu. No começo do mês, já havia recebido a visita de ex-companheiros para um "adeus".

O camisa 8 era um jogador clássico, com toque de bola refinado, ousadia para atacar e que formou o grande meio-campo do Flamengo com Andrade e Zico. Sempre alegre, estava sempre esbanjando um sorriso no rosto. Foram 617 jogos pelo clube, com 377 vitórias, 148 empates e 92 derrotas, com 129 gols anotados. Apenas Zico e Júnior vestiram a camisa do clube mais vezes.