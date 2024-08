Kayzer desconversa sobre título da Série A e pede foco "jogo a jogo" no Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Kayzer assumiu vaga de titular após a lesão de Lucero

É inegável que o Fortaleza se credencia à briga pelo título da Série A, pelo menos no atual cenário, mas, apesar do bom momento do time, atual terceiro colocado e com sete jogos de invencibilidade — seis vitórias e um empate —, o atacante Renato Kayzer amenizou o clima de euforia acerca da possibilidade do Leão conquistar a taça da elite nacional.



Em entrevista coletiva ontem, o camisa 79 pontuou que a posição do Tricolor do Pici na tabela de classificação, atrás apenas de Botafogo e Flamengo, “não dá segurança”. O centroavante ainda ressaltou que é muito cedo para falar sobre título e ponderou sobre a maior dificuldade que a equipe deve encontrar ao longo do segundo turno do Brasileirão.



“Vou ser bem sincero, está muito longe para falar de título. Tem um turno inteiro pela frente. Será muito mais difícil que o primeiro turno. Temos que manter a cabeça no lugar, fazer as coisas com calma e tranquilidade. Temos um jogo importantíssimo no sábado, pensar jogo a jogo. Está cedo para falarmos de título. Estamos numa posição boa, tem o nosso mérito, mas não dá segurança de nada. O segundo turno é dez vezes mais difícil que o primeiro. É focar jogo a jogo e manter esse ritmo”, comentou.



Pés no chão e com foco no jogo a jogo é a postura que Renato Kayzer pregou para que o Fortaleza se mantenha consistente neste mês de agosto, marcado por jogos do Brasileirão e oitavas de final da Sul-Americana, diante do Rosario Central, da Argentina. O camisa 79 ressaltou a união do elenco e enfatizou que a próxima partida é sempre a mais importante.

“A gente é um grupo que se cobra bastante. Que tem muita amizade entre si. Lógico, o próximo jogo é sempre o importante. A partida da próxima quarta-feira, com certeza o pessoal da análise já está analisando o time do Rosario. Mas nós, dentro de campo, com o professor e a comissão técnica, temos que pensar no Criciúma, que é no final de semana e por um campeonato que estamos disputando uma posição boa”, comentou.

“Sábado é o jogo mais importante da nossa vida, e consequentemente, o da quarta-feira, o do próximo final de semana. Então acho que temos que pensar dessa maneira, jogo a jogo, que é como estamos fazendo e vem dando certo”, concluiu.

Vivendo a melhor fase no Fortaleza desde o seu retorno, Kayzer tem sido peça importante no recorte recente de partidas da equipe. Após conviver com um jejum de gols, o atacante deslanchou e anotou três gols nos últimos quatro jogos que esteve em campo. Com Lucero lesionado, o jogador de 28 deve seguir como centroavante titular diante do Criciúma, no próximo sábado, às 16 horas, no Castelão.