Largada positiva: Ceará conquistou 55,5% dos pontos disputados na Série B na "Era Condé"

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Léo Condé tem a missão de subir o Alvinegro

Sob o comando de Léo Condé, o Ceará está vivendo o melhor momento na Série B do Campeonato. A equipe encerrou o primeiro turno na sexta colocação, com 29 pontos, a um do G-4, e ampliou as chances de conquistar o acesso à elite do Brasileirão: de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro tem 27,9% de probabilidade.

Para alcançar a meta estipulada pela comissão técnica, de encerrar as 19 rodadas no G-10 e com mais de 27 pontos, o Vovô precisou emplacar uma sequência invicta, que resultou em 55% dos pontos conquistados (10 de 18) na “Era Condé”. Foram seis partidas com o mineiro no comando: três vitórias, um empate e duas derrotas.

Além dos resultados, o Ceará demonstra maior equilíbrio e, principalmente, disposição de conquistar os resultados. Diante do Guarani, na última terça-feira, 6, por exemplo, equipe mostrou postura guerreira, que, mesmo sem ter uma atuação vistosa, conseguiu os três pontos.

Isso tem causado reações positivas dos torcedores, que voltaram a abraçar o clube mediante o entendimento de que os atletas estão lutando para recolocar o Alvinegro de Porangabuçu na Série A.

Para isso, será necessária constância. Entre a 20ª e a 23ª rodadas, a equipe de Léo Condé duelará contra três equipes que também são postulantes ao acesso: Goiás, Mirassol e Novorizontino. Destes, apenas contra o Verdão, na próxima segunda-feira, 12, será como visitante. Ou seja, o mês de agosto pode ser decisivo para o Ceará conseguir se firmar no G-4 da Série B.

“Temos que continuar acelerando como fizemos nesses últimos jogos. Estudando bem o adversário. A (segunda) divisão está muito parelha, ganha e perde no detalhe. É fazer (do Castelão) uma potência. Tenho certeza que é o desejo do Léo, de todos nós, encher o Castelão, empurrar a equipe adversária para trás, e somar pontos fora, como contra o Avaí e o América-MG”, disse o auxiliar Anderson Batatais, que substituiu o treinador diante do Bugre.

A arrancada rumo ao G-4 passa também pelo poderio ofensivo do Ceará. Na “Era Condé” são 11 gols em seis partidas, uma média de 1,8 tento por partida. O estilo de jogo imposto pelo treinador, com mais troca de passes e menos correria, tem agradado atletas mais técnicos, como Lucas Mugni, sem perder a essência goleadora.

Na vitória por 3 a 1 contra o Guarani, o Vovô superou o Santos e se tornou a equipe com mais gols marcados na Série B, com 31 tentos em 19 partidas — a média é de quase dois por duelo.