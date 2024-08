Ceará visita Goiás de Vagner Mancini e tenta seguir na cola do G-4 da Série B

Foto: Israel Simonton/CearaSC Saulo Mineiro é titular no ataque alvinegro

Com foco direto no G-4, o Ceará terá mais um desafio complicado fora de casa. Hoje, às 21 horas, o Alvinegro enfrenta o Goiás, pela abertura do returno da competição. O Vovô, atualmente, é sétimo colocado do torneio, com 29 pontos na tabela de classificação.



As vitórias de Sport, Mirassol e América-MG obrigam o Alvinegro a vencer na 20ª rodada para não se afastar do G-4. Além disso, o Esmeraldino quer reagir sob o comando de um ex-Ceará para voltar à briga pelo acesso. No confronto do primeiro turno, o placar ficou em 1 a 1, na Arena Castelão.

"Acredito que fazer um algo a mais. A gente vem trabalhando bastante pra isso, mas, infelizmente, no primeiro turno não conseguimos atingir o G-4 e permanecer lá", ponderou o volante Lourenço, um dos destaques do Alvinegro. "Sabemos que a Série B é muito complicada. Temos que focar ainda mais nesse returno, dar o nosso 100% e também a mais do que tivermos para entrarmos no G-4 e não sairmos", disse o meio-campista.

O embate coloca o Vovô frente a frente com um velho conhecido: Vagner Mancini. Comandante do time no começo da temporada, quando conquistou o título do Campeonato Cearense, Mancini acabou não resistindo a uma série de resultados negativos na Série B e foi demitido. Era a segunda passagem do treinador em Porangabuçu.

Depois disso, veio Léo Condé e, junto a ele, a expectativa de dias melhores. Até agora foram seis jogos, com três vitórias, duas derrotas e um empate. No recorte atual, são quatro partidas de invencibilidade.

Nem todas, porém, com o treinador mineiro à beira do campo. Condé passou por uma cirurgia no intestino, foi desfalque no triunfo sobre o Guarani, na semana passada, e também não estará na área técnica contra o Goiás, sendo substituído pelo auxiliar Anderson Batatais.

O Ceará terá três desfalques em campo, todos no departamento médico: Facundo Barceló está com lesão no adutor, e Richardson, em período de transição. Gabriel Lacerda, que recém retornou ao clube, teve lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito, e terá de passar por cirurgia.



Em contrapartida, o time de Porangabuçu já conta com o zagueiro João Pedro e o atacante Talisson, anunciados no fim da última semana, que já embarcaram com a delegação para Goiânia e ficarão no banco de reservas. O atacante uruguaio Facundo Castro, recuperado de lesão, também foi relacionado.

O Goiás, por sua vez, vai em busca da reabilitação no certame nacional. No últimos dois jogos pela Série B, empatou com o CRB e perdeu para o Novorizontino. Na última quarta-feira, 7, o Esmeraldino foi eliminado da Copa do Brasil diante do São Paulo, em casa.

Goiás x Ceará

Goiás

4-5-1: Tadeu; Dieguinho, Messias, Reynaldo e Luiz Henrique; Marcão Silva, Nathan Melo, Rildo, Paulo Baya e Régis; Edu. Técnico: Vagner Mancini

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Anderson Batatais

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia/GO

Data: 12/8/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães/RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone/RJ e Thayse Marques Fonseca/RJ

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO