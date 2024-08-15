Com City hegemônico, nova temporada da Premier League começa nesta sexta-feira, 16

Foto: Lindsey Parnaby / AFP Técnico Pep Guardiola no jogo Manchester City x Leicester, no Etihad Stadium, pela Premier League

A Premier League 2024-2025 dará seu pontapé inicial hoje e novamente com o Manchester City como favorito e adversário a ser batido por Arsenal, Liverpool, Manchester United e os demais grandes e tradicionais clubes do futebol inglês. O duelo de abertura será entre United e Fulham, às 16 horas (de Brasília).

Seis títulos dos últimos sete do campeonato inglês, incluindo os últimos quatro: a hegemonia é clara para a equipe de Pep Guardiola naquele que é considerado, por muitos, o campeonato mais exigente e difícil do mundo.

Para começar, o City já conquistou seu primeiro título oficial da temporada, a Supercopa da Inglaterra, ao vencer o vizinho Manchester United na disputa de pênaltis, no último sábado, 10.

"Começar a temporada conquistando um título é bom. Estamos muito felizes com isso", disse Guardiola depois da vitória em Wembley. "O objetivo não é vencer a Premier League, é tentar vencer o próximo jogo. É isso que temos que fazer", ponderou. E a próxima partida será no domingo, 18, contra o Chelsea, em Stamford Bridge, no primeiro grande confronto da nova edição do campeonato.

O argentino Julián Álvarez deixou o clube para jogar no Atlético de Madrid, mas o clube tem um novo "citizen" que empolga a torcida, o brasileiro Savinho. Ele convenceu na temporada passada com a camisa do Girona, a grande surpresa da liga espanhola.

Sonho do Arsenal, e Liverpool sob novo comando



Nas duas últimas temporadas, o Arsenal foi vice-campeão. Apenas uma vez o clube londrino conseguiu mais pontos do que os 89 que somou no ano passado, mas não foram suficientes para desbancar o City.

A equipe de Mikel Arteta chegou à última rodada com chances e as esperanças de finalmente dar o grande salto se baseiam na superação desse obstáculo na reta final.

O italiano Riccardo Calafiori acrescenta mais qualidade à defesa dos Gunners, enquanto o alemão Kai Havertz, que se destacou na segunda metade da temporada, deverá voltar a ser o atacante de confiança da equipe.

Para o Liverpool, esta nova edição da Premier League marca o início da sua vida sem Jürgen Klopp, o carismático treinador alemão que comandou o time nos últimos anos. Agora o ocupante do cargo em Anfield é o holandês Arne Slot, que veio do Feyenoord, da Holanda.

A pré-temporada dos Reds trouxe esperança para sua torcida, com vitórias contra Arsenal, Manchester United e Sevilla, mas o "efeito Slot" será visto já no início dos jogos oficiais, a começar pela visita de amanhã ao recém-promovido Ipswich.

United tenta recuperação



O tradicionalíssimo Manchester United, apenas oitavo colocado na Premier League da temporada passada, se reforçou para evitar repetir uma campanha tão decepcionante.

Depois das saídas de Raphaël Varane e Wan-Bissaka, o United já havia reforçado a sua defesa ao contratar o jovem zagueiro francês do Lille, Leny Yoro (19 anos), por um valor estimado em cerca de 70 milhões de euros (em torno de R$ 419 milhões pela cotação atual).

Na última terça-feira, 13, o United anunciou a contratação de dois jogadores do Bayern de Munique, o zagueiro holandês De Ligt e o marroquino Mazraoui, ambos velhos conhecidos do técnico Erik Ten Hag, que os comandou no Ajax quando o clube de Amsterdã chegou às semifinais da Liga dos Campeões em 2019.

O Manchester United terá a honra de abrir a nova temporada da Premier League, hoje, contra o Fulham. O zagueiro Luke Shaw não estará presente nesse jogo. Ele se lesionou na pré-temporada e vai desfalcar a equipe nos três primeiros jogos do United no campeonato.

Jogos da 1ª rodada da Premier League:

Sexta-feira (16/8):

16 horas - Manchester United x Fulham

Sábado (17/8):

8h30min - Ipswich Town x Liverpool

11 horas - Arsenal x Wolverhampton

11 horas - Everton x Brighton

11 horas - Newcastle x Southampton

11 horas - Nottingham x AFC Bournemouth

13h30min - West Ham x Aston Villa

Domingo (18/8):

10 horas - Brentford x Crystal Palace

12h30min - Chelsea x Manchester City

Segunda-feira (19/8):

16 horas - Leicester x Tottenham

*Horário de Brasília