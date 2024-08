Iguatu vence o Manaus, se classifica e mantém vivo e sonho de acesso à Série C

Foto: João Marcos Lima | ADI Com atuação inspirada, Otacílio Marcos marcou os dois gols da vitória do Iguatu

O sonho de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro continua vivo para o Iguatu. O time cearense garantiu sua vaga nas quartas de final da Série D ao vencer o Manaus por 2 a 1 na noite de ontem, no estádio Morenão.

Com uma atuação inspirada de Otacílio Marcos, que marcou os dois gols da vitória, o Azulão deu um passo importante em sua caminhada rumo à terceira divisão.

Desde o início, o Iguatu mostrou sua força, impulsionado pela torcida que compareceu em peso. Aos 13 minutos, Otacílio Marcos abriu o placar, aproveitando um rebote na pequena área. A equipe cearense manteve o controle da partida e, aos 23 minutos, o camisa 19 ampliou o marcador com um gol de pênalti.

Na segunda etapa, o Manaus tentou reagir e até diminuiu a vantagem com um gol de cabeça de Vitinho, aos 16 minutos. No entanto, a expulsão do zagueiro Jefferson aos 21 minutos dificultou a missão dos visitantes, que, apesar da desvantagem numérica, continuaram pressionando. O Iguatu, por sua vez, aproveitou os contra-ataques para administrar o resultado até o apito final, assegurando a classificação.

A vitória coroou uma campanha de superação, especialmente após o empate heroico de 2 a 2 no primeiro jogo das oitavas, em Manaus, onde o Iguatu igualou o placar nos minutos finais. Agora, o time cearense espera o resultado das outras partidas para conhecer seu próximo adversário nas quartas de final, que vale o acesso.