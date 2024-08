Ferroviário se despede da Série C com empate diante do Tombense

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Ciel marca hat-trick pelo Ferroviário contra o Tombense

O Ferroviário realizou a sua última partida pela Série C 2024 neste sábado, 24, diante do Tombense-MG, no estádio Presidente Vargas. Tendo entrado em campo já matematicamente rebaixado, o Tubarão da Barra ficou no empate em 3 a 3.

Mesmo que fosse impossível ultrapassar seus rivais na última rodada dentro de campo, uma vitória, ao lado de uma combinação de resultados, poderia livrar o Ferroviário do rebaixamento por meio dos tribunais, posto que o clube tentaria uma punição ao Caxias-RS por suposta escalação irregular. Mesmo assim e ainda com um hat-trick de Ciel, o empate e o time cearense encerrou a participação na vice-lanterna.

O Ferroviário entrou em campo com uma formação ofensiva. O quarteto de ataque, composto por Vinícius Alves, Nicholas, Marcelinho e Ciel, era responsável por tentar balançar as redes do adversário. Contudo, ainda que precisasse vencer para ter alguma chance de permanecer na divisão após os resultados judiciais, o Peixe sentia dificuldade para criar e só finalizou ao gol pela primeira vez aos 32 minutos.

Porém, logo após a primeira tentativa, o Tubarão foi ao ataque novamente e conseguiu marcar. Ciel balançou as redes 34 minutos e levantou a torcida, que via a Aparecidense empatando com o ABC naquele momento, o que viabilizaria uma possível (hipotética) permanência por via judicial. O tento foi o 11° do camisa 99 na temporada e não seria o último.

A alegria cearense durou pouco. Seguindo um roteiro que se tornou rotineiro ao Ferroviário no torneio, o Tombense tomou o controle logo nos minutos seguintes, parando inicialmente em um milagre operado pelo goleiro Geaze, que falhou no lance seguinte e viu o Tombense balançando as redes com Pedro Oliveira, aos 39 minutos.

Diego Fernandes, logo aos oito minutos do segundo tempo, virou o jogo pra o Tombense. Porém, o roteiro desta vez viraria de cabeça para baixo. Logo na sequência, um minuto depois, Ciel empatou para o Peixe. E não demorou até ele sofrer um pênalti e convertê-lo para voltar à frente do placar.

Quando viraram o jogo, os atletas do Ferroviário já sabiam que o ABC vencia, naquele instante, a Aparecidense por 3 a 1, o que deixava o Ferroviário na posição de único interessado na punição do Caxias. Assim, o técnico Raimundinho aumentou a proteção defensiva com jovens jogadores e tentou segurar o resultado.

Nos minutos finais, porém, a estratégia não foi o suficiente e um balde de água fria foi jogado na festa da torcida cearense. Peterson anotou o empate do Tombense, que garantiu o rebaixamento do Ferroviário. O Sampaio Corrêa ainda marcou no fim contra o confiança, ultrapassando também o time da Barra do Ceará e virando o principal interessado em solução judicial para a Terceirona.