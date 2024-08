Iguatu visita Anápolis em abertura de duelo decisivo por acesso à Terceirona

Foto: João Marcos Lima / Iguatu Técnico Flávio Araujo, do Iguatu, terá desfalques para a ida das quartas de final da Série D

Vivendo excelente momento sob o comando de Flávio Araújo, o Iguatu enfrenta mais um desafio em busca de conquistar o acesso inédito à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 25, o Azulão do Centro-Sul enfrenta o Anápolis-GO, às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte, no interior goiano, pelo primeiro duelo das quartas de final da Quarta Divisão. Quem avançar, joga a Terceirona em 2025.

A equipe cearense embarcou rumo a Goiás na noite da última quinta-feira, 22. Em Anápolis, o clube realiza os aprontos finais antes da partida no centro de treinamento do Anapolina. Para o duelo inédito, Flávio Araújo terá quatro desfalques no plantel. Tiaguinho, Luis Soares, Júlio Nascimento e Geferson cumprem suspensão por terem recebido cartão vermelho nas oitavas, contra o Manaus-AM, que terminou em confusão.

A provável escalação do Azulão tem Mauro Iguatu; Júlio Ferrari, Uesles, Max Oliveira e Guídio; Fernando Ceará, Diego Viana, Herbet e Pedrinho; Otacílio Marcos e Jerry.

Em um cenário ideal, o Iguatu precisa terminar a partida sem grandes desvantagens a fim de ter maior tranquilidade para decidir a vaga em casa. No Morenão, a equipe segue com 100% de aproveitamento, contabilizando oito vitórias em oito jogos na competição. Entretanto, jogando fora de seus domínios, o Azulão possui apenas um triunfo, conquistado contra o conterrâneo Atlético-CE, na fase de grupos da Série D.

Adversário do Azulão, o Anápolis se classificou para as quartas de final da Série D após vencer o Cianorte-PR fora de casa e garantir um empate em Goiás. Na segunda fase da competição, a equipe superou o Itabuna-BA, enquanto na primeira fase, o Galo da Comarca avançou em segundo lugar, assim como o Iguatu.