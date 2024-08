Por que Ceará precisa melhorar aproveitamento contra times do G-7 da Série B

Foto: Davi Rocha / Especial para O POVO Léo Condé, técnico do Ceará, comandou o Novorizontino entre 2021 e 2022

Em um campeonato cujo principal objetivo é figurar entre os quatro primeiros colocados para alcançar o acesso à Série A, a busca por um lugar no topo é sempre árdua. Os que se destacam até a 23ª rodada na Série B do Brasileirão o fazem de diferentes maneiras, mas principalmente porque conseguem fazer campanha equilibrada dentro ou fora de casa, contra adversários da segunda e, em especial, da primeira parte da tabela.

Representante cearense na competição, o Ceará tenta, a cada rodada, virar um dos protagonistas do G-4, mas o Alvinegro de Porangabuçu tem enfrentado dificuldades. Uma delas é a necessidade de ajustes defensivos, conforme acentuado pelo lateral Rafael Ramos, que admitiu incômodo com os resultados. O jogo passado, inclusive, foi o primeiro em que o Vovô não sofreu gols nos últimos cinco jogos.

Outro ponto central pelo resultado aquém do cobrado pela torcida, porém, é a dificuldade contra os adversários diretos na luta pelo acesso. Até a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vovô já duelou nove vezes contra os atuais sete primeiros colocados. Foram duas vitórias, dois empates e notáveis cinco derrotas, sendo três delas como visitante e duas como mandante.

Contra o líder e próximo adversário, Novorizontino-SP, o clube cearense contabilizou um triunfo no primeiro turno. Mas os jogos contra os outros times do G-4 [Santos, Mirassol (turno e retorno) e Vila Nova] terminaram sem qualquer ponto somado. Ou seja, quatro derrotas.

Contra os quinto, sexto e sétimo colocados [América-MG, Avaí e Goiás (turno e returno)] o Ceará contabilizou 5 de 12 pontos disputados, com dois empates, uma vitória e uma derrota, o que se corrobora a campanha aquém do Vovô contra times que brigam com forças por um lugar no topo.

O número de derrotas contra os times acima dele na tabela é significativo porque agrega mais da metade dos reveses do Ceará na competição. Ao todo, a equipe comandada por Léo Condé soma oito derrotas na Série B, tendo ainda cinco empates e nove vitórias ao todo.

O décimo embate entre as equipes do topo ocorrerá justamente contra o líder, Novorizontino, nesta segunda-feira, 26, às 21 horas, na Arena Castelão. Sobre o embate, o técnico do Alvinegro, Léo Condé, espera um jogo difícil, mas conta com a presença da torcida para que o grupo consiga ser empurrado a fazer uma boa apresentação conta o adversário.

“Jogo muito difícil contra o líder da competição. Tive a oportunidade de trabalhar lá, participei do acesso e conheço o histórico do Novorizontino nos últimos anos. Esperamos que o torcedor possa comparecer em peso e incentivar, porque tem tudo para ser uma grande partida”, ressaltou Condé após a vitória do time contra o CRB-AL.

Projetando o jogo, o lateral-direito Rafael Ramos salienta a importância de a equipe não sofrer gols e ter uma boa postura de controle do jogo no Gigante da Boa Vista.

“O mais importante é não sofrer gols. Em quase todos os jogos, fizemos gols. Ou seja, se não sofrermos, estaremos mais próximos da vitória. Precisamos ter a mesma postura do último jogo em casa, apesar de não termos conseguido o resultado, nós controlamos do início ao fim, tivemos muitas chances", pontuou o atleta.

Resultados do Ceará contra os sete primeiros colocados

1° NOVORIZONTINO

(V) Novorizontino 0 x 3 Ceará

2° SANTOS

(D) Ceará 0 x 1 Santos

3° MIRASSOL

(D) Mirassol 3 x 2 Ceará

(D) Ceará 1 x 2 Mirassol

4° VILA NOVA

(D) Vila Nova 3 x 2 Ceará

5° AMÉRICA-MG

(E) América-MG 2 x 2 Ceará

6° AVAÍ

(V) Avaí 0 x 1 Ceará

7° GOIÁS

(E) Ceará 1 x 1 Goiás

(D) Goiás 2 x 1 Ceará