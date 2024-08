Embalado, Fortaleza visita Botafogo em duelo que vale a liderança da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Argentino Lucero é o artilheiro do Leão na temporada

Com clima de decisão, o Fortaleza visita o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, hoje, às 21 horas, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A. O confronto coloca frente a frente as duas melhores equipes da competição e vale a liderança da tabela, ocupada atualmente pelo Leão do Pici, com 48 pontos, um a mais do que o Glorioso.

Concorrentes diretos na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Botafogo se encontram em fases semelhantes, marcadas por boas atuações e vitórias. O Tricolor, embalado por 12 jogos de invencibilidade — dez triunfos e dois empates —, tem sido a equipe mais consistente do torneio. Não à toa, é o líder.

O clima hostil que o Leão deve encontrar no Nilton Santos, já que a expectativa é de casa cheia, não deve ser um fator intimidador. Testado em cenários semelhantes em outros momentos da temporada, o time cearense se sobressaiu pelo alto nível de concentração e conquistou resultados favoráveis. Contra rivais da parte de cima da tabela, o desempenho também tem sido positivo.

Venceu praticamente todos: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo. A exceção fica por conta do próprio Botafogo, que arrancou empate no Castelão no primeiro turno. A equipe carioca, inclusive, é historicamente uma “pedra no sapato” do Fortaleza. No retrospecto, o Leão — que acumula quatro anos de jejum contra o Alvinegro — derrotou o clube carioca apenas três vezes, além de ter sofrido 13 reveses.

“Na minha opinião, vamos enfrentar o melhor time do futebol brasileiro em termos individuais e coletivos. São jogadores que estão em ótimo momento, jogadores convocados como foi o caso do Luiz Henrique, que vive um ótimo momento. [...] Temos que nos preparar ao máximo fisicamente, mentalmente. Acredito que o estádio vai estar cheio e vai ser uma pressão de todos os lados”, analisou Yago Pikachu.

Para manter a liderança, o Fortaleza precisa somente de um empate. No melhor dos cenários, em caso de vitória, o Leão abre quatro pontos de vantagem no topo, tendo um jogo a menos em relação ao Botafogo. Na hipótese de derrota, o Tricolor cai para o segundo lugar e não corre perigo de perder mais posições, já que Flamengo e Palmeiras não podem ultrapassá-lo na rodada.

Pelo lado do Glorioso, o técnico Artur Jorge aposta na força ofensiva como um trunfo para tentar superar o Fortaleza. A equipe carioca tem o melhor ataque da Série A, com 41 gols, e balançou as redes de dez dos 11 adversários que enfrentou como mandante no torneio. O único que saiu do Nilton Santos sem ser vazado foi o Cruzeiro.

Para a partida, o português terá o retorno de quatro titulares. O meia-atacabte Savarino, o lateral-direito Mateo Ponte e o zagueiro Alexander Barboza retornam de suspensão. O lateral-esquerdo Cuiabano e o volante Allan, recuperados de lesão, também ficam à disposição. Por outro lado, o meia Eduardo e os atacantes Júnior Santos e Jeffinho seguem no departamento médico e estão fora da partida.

Vojvoda tem quase todo o elenco disponível para o confronto. As exceções ficam por conta de Calebe, Marinho e Matheus Rossetto, que não viajaram com a delegação e serão desfalques.

Botafogo x Fortaleza

Botafogo

4-2-3-1: John; Marçal (Cuiabano), Barboza, Bastos e Mateo Ponte; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada e Savarino; Igor Jesus. Téc: Artur Jorge

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro/RJ

Data: 31/8/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: Flávio Rodrigues De Souza/SP

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Danilo Ricardo Simon Manis/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral/SP

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO