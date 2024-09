Tênis: Bia Haddad sobe no ranking da WTA após campanha histórica no US Open

Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Tenista brasileira Bia Haddad chegou até as quartas de final do US Open 2024

O fim do US Open, no último domingo, 8, trouxe diversas mudanças para os rankings da ATP e da WTA, nas atualização de ontem. Na lista feminina, Beatriz Haddad Maia subiu cinco posições e alcançou o 16º lugar, voltando a se aproximar do top-10. No masculino, Alexander Zverev virou o novo vice-líder, enquanto Novak Djokovic sofreu uma queda.

Em sua melhor campanha no Grand Slam americano, Bia Haddad atingiu a fase de quartas de final, o melhor resultado do Brasil no feminino desde a campanha de Maria Esther Bueno em 1968 — na ocasião, a lenda brasileira alcançou as semifinais. A grande performance em Nova York fez Bia voltar ao top-20.

Ao fim do quarto e último Grand Slam da temporada, a tenista brasileira ganha fôlego para terminar o ano em boa fase após irregularidades ao longo do ano, com resultados abaixo do esperado. Na 16ª posição do ranking mundial, ela poderá até voltar a sonhar com o retorno ao top-10. Laura Pigossi, por sua vez, subiu seis posições e figura agora no 135º posto.

Entre as primeiras colocadas, a primeira mudança aconteceu no terceiro lugar, agora ocupada pela americana Jessica Pegula, vice-campeã do US Open, na final disputada no sábado, 7. O primeiro lugar segue com a polonesa Iga Swiatek, enquanto a belarussa Aryna Sabalenka sustentou o segundo posto ao levantar o troféu do torneio americano — as duas primeiras estão classificadas para o WTA Finals, torneio que encerra a temporada com as oito melhores tenistas do ano.

A americana Coco Gauff caiu três colocações, para o sexto lugar, por não defender o título do US Open do ano passado. E sua compatriota Emma Navarro galgou quatro posições, subindo para a oitava colocação, a melhor de sua carreira até agora. A tcheca Barbora Krejcikova e a grega Maria Sakkari caíram um lugar cada e selam o top-10.

No masculino, a primeira novidade é a presença de Alexander Zverev na segunda posição do ranking. Ele retorna à vice-liderança, colocação que já ocupou em 2022, após as quedas precoces do espanhol Carlos Alcaraz e do sérvio Novak Djokovic no US Open. Alcaraz sustentou o terceiro lugar, enquanto Djokovic caiu para o quarto posto. O italiano Jannik Sinner, campeão em Nova York, segue em primeiro.

Vice-campeão do US Open, o americano Taylor Fritz foi quem mais se destacou no top-10. Ele subiu cinco posições e aparece agora no sétimo posto, fazendo o polonês Hubert Hurkacz, o norueguês Casper Ruud e o búlgaro Grigor Dimitrov caíram uma posição cada.

Entre os brasileiros do top-100, o cearense Thiago Monteiro perdeu uma colocação e aparece no 76º lugar, enquanto Thiago Wild despencou 30 posições e agora é o 98º.

ATP: confira o top-10 masculino:

Jannik Sinner (ITA): 11.180 pontos Alexander Zverev (ALE): 7.075 Carlos Alcaraz (ESP): 6.690 Novak Djokovic (SER): 5.560 Daniil Medvedev (RUS): 5.475 Andrey Rublev (RUS): 4.645 Taylor Fritz (EUA): 4.060 Hubert Hurkacz (POL): 4.060 Casper Ruud (NOR): 4.010 Grigor Dimitrov (BUL): 3.965

WTA: confira o top-10 feminino: