Brasileiro feminino: Corinthians vence ida e pode ser hexa até com derrota

Foto: Staff Images / CBF Vic Albuquerque, do Corinthians, comemora gol usando máscara do Flash

Maior campeão do Campeonato Brasileiro Feminino, com cinco títulos, sendo quatro consecutivos (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), o Corinthians se aproximou do hexa, ao derrotar o São Paulo por 3 a 1, neste domingo, no MorumBis, na capital paulistas, com a presença de mais de 28 mil torcedores.

Victória Albuquerque foi o destaque, ao marcar dois dos três gols do time alvinegro e dar a assistência para Millene abrir o placar. Ariel Godoi deu uma sobrevida à equipe da casa.

Para colocar mais uma taça na galeria de troféus, o Corinthians poderá perder por até um gol de diferença no jogo de volta, marcado para o próximo domingo, às 10 horas, na Neo Química Arena. O resultado também confirma o bom momento do técnico Lucas Piccinato, que herdou o trabalho de Arthur Elias, após este assumir a seleção brasileira feminina.

"A gente vem fazendo o nosso papel. Vivemos isso nos últimos jogos e já temos a noção do que pode acontecer. Estamos 100% focadas e vamos defender esse título que é o nosso grande objetivo", afirmou Duda Sampaio.

Já o São Paulo, que sonha com o título inédito, terá de realizar uma façanha. O time do Parque São Jorge perdeu apenas duas vezes na competição e só uma por dois gols ou mais. Já classificado às fases finais, o Corinthians levou 7 a 2 do Cruzeiro, na 14ª rodada, fora de casa.

"Estamos vivas. Foi um sonho realizado jogar no MorumBis, mas não tem choro. Vamos para o segundo jogo e tentar trazer esse título para o São Paulo", disse Ariel Godoi.

O jogo começou agitado na capital paulista e com domínio do time da casa, que acumulou chances perdidas com Aline Milene e Camilinha, o que custou caro. Aos 22, Vic Albuquerque cruzou na medida para Millene, que, na pequena área, completou para o fundo do gol e abriu o placar para o Corinthians.

Após sofrer o gol, o São Paulo se lançou ao ataque, mas seguiu pecando na pontaria. Aline Milena, aos 25 e aos 30 teve duas boas chances dentro da área, mas, em ambas, mandou para fora e o jogo foi para o intervalo com 1 a 0 para as visitantes no marcador.

Na volta para o segundo tempo, o Corinthians não quis dar chance para o azar e logo aos três minutos conseguiu ampliar com Vic Albuquerque, que aproveitou rebote de Carlinha em chute de Gabi Portilho e mandou para o fundo do gol.

Buscando diminuir o prejuízo, o São Paulo foi ao ataque nos minutos finais. Aos 31, em bate e rebate na pequena área, o time finalizou com Ariel Godoi, Aline Milene e Kaka, mas em todas as tentativas pararam na defesa adversária. Em sequência, aos 34, Ariel Godoi invadiu a área pela direita, bateu cruzado e Nicole mandou para escanteio. Entretanto, quem voltou a balançar as redes foi o Corinthians.

Aos 43, Vic Albuquerque, maior artilheira da história do time de Itaquera, agora com 106 gols, aproveitou falha da defesa e da intermediária, mandou para o fundo das redes e fez o terceiro da partida. Aos 49, Ariel Godoi recebeu de Serrana na área, após um dos poucos erros defensivos do adversário, e descontou.