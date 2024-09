O esporte como ferramenta pedagógica

Foto: FCO FONTENELE Palestra será realizada no Cuca Barra, em Fortaleza

O POVO realiza, nesta quinta-feira, 19, palestra sobre o papel das Olimpíadas e Paraolimpíadas como ferramenta pedagógica para promover valores e benefícios do esporte. O evento é voltado para professores, educadores físicos e alunos da rede municipal.

O evento acontece na Cuca Barra, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, 6417, na Barra do Ceará, em Fortaleza, entre as 9 às 11 horas. Editor-chefe do Esportes O POVO, o jornalista Lucas Mota, será o mediador da palestra, que contará com a participação de esportistas, educadores e profissionais que atuam no meio.

Dentre os convidados, estará presente Lídio Andrade, técnico de basquete em cadeira de rodas e responsável por fundar a Associação Desportiva dos Deficientes do Estado do Ceará, a Addece. Formado em educação física, ele foi auxiliar técnico da seleção brasileira na modalidade por dez anos e atualmente treina o Adesul Fortaleza Basquete Cearense.

A partir do tema central da importância do esporte na formação pessoal e social, Lídio também falará sobre como a atividade física pode ser utilizada como um meio de reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência física e sensorial.

A participação de Lídio será seguida pela de Victor Fernandes, renomado preparador físico do Estado, que falará sobre os benefícios da prática esportiva regular. O profissional é conhecido por auxiliar inúmeros atletas que atuam — ou atuaram — no futebol cearense, como Felipe Jonatan, do Fortaleza, Lucas Mugni, do Ceará, e Éderson, volante recentemente convocado para a seleção brasileira, com passagem pelo Leão do Pici e que atualmente está na Atalanta, da Itália.

Com experiência educacional, Bruno Pinheiro, professor de educação física e coordenador/supervisor de Esportes, também participará da palestra. Com 20 anos de profissão, idealizou projetos esportivos ao longo de sua carreira, como "Esportes para Todos" e "Basquete 3x3", e abordará a aplicação pedagógica dos temas olímpico e paralímpico na escola.

Para encerrar o evento, a jovem Alissa Maia, acompanhada de seu treinador, Luiz Grillo, contará sobre sua trajetória e conquistas no esporte. Com apenas 12 anos de idade, a "Maquininha Cearense", como é apelidada, é a mesa-tenista número 1 do Brasil na categoria e sonha com a conquista de uma medalha olímpica.

"O esporte, como sabemos, vai além das medalhas e dos pódios. Ele ensina valores fundamentais, como disciplina, trabalho em equipe, superação e respeito às diferenças, que são essenciais para o desenvolvimento integral dos nossos jovens", argumenta o jornalista Lucas Mota.

Para ele, o esporte pode ser uma ferramenta de inclusão e sociabilidade. "Trazer o espírito olímpico e paralímpico para dentro das salas de aula permite que os professores utilizem o esporte como um veículo para a inclusão social, a formação de cidadãos conscientes e a promoção de hábitos saudáveis. Além disso, é uma oportunidade de inspirar alunos a acreditarem em seus sonhos e, quem sabe, se verem como futuros atletas ou profissionais conectados ao esporte". (Mateus Moura)