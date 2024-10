Pesquisa Datafolha revela o time do coração do fortalezense

Foto: Fco Fontenele Segundo pesquisa, Ceará e Fortaleza têm tamanho equivalente de torcidas na capital cearense

Ceará e Fortaleza são os clubes preferidos do eleitor fortalezense. A nova pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza mostrou cenário de equilíbrio, com empate técnico entre o Alvinegro, que marcou 32% da preferência, e o Tricolor, com 30%. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Além da dupla do Clássico-Rei, o maior percentual na pesquisa foi de eleitores que não têm preferência de clube, com 24%. O percentual fica no limite da margem de erro dos dados do Fortaleza. Flamengo-RJ, com 6%; e Corinthians-SP, com 3%, foram os dois únicos outros times a chegarem a mais de 1% das escolhas do público. O Datafolha entrevistou 826 pessoas entre os dias 8 e 9 de outubro. A resposta foi espontânea (sem opções de escolha) e única.

Palmeiras-SP, Ferroviário, São Paulo e Vasco da Gama-RJ foram os únicos outros times a pontuar na pesquisa, chegando a 1% da preferência cada. Santos-SP, Floresta e Botafogo-RJ também foram citados, mas não atingiram 1% dos votos. Ao todo, 2% dos entrevistados citaram preferência para outros clubes.

Qual o time de futebol de sua preferência? (resposta espontânea e única, em %)

Metodologia

Período em que a pesquisa foi realizada: 8 e 9 de outubro

Número de entrevistados: 826

Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos

Nível de confiança: 95%

Contratante: O POVO

Registro: CE-03752/2024





Evolução do voto desde 2012

Este é o quarto levantamento do tipo feito pelo Datafolha desde 2012. Ceará e Fortaleza lideraram todos, com o Alvinegro acima numericamente. O Tricolor teve oscilação positiva na média de preferência em cada uma das pesquisas.

O Ceará marcou 28% na pesquisa Datafolha feita em 29 e 30 de agosto de 2012; oscilou para 26% na de 22 e 23 de setembro de 2016, e chegou a 30% na de 9 e 10 de novembro de 2020, fechando a leitura nos 32% atuais. Já o Fortaleza iniciou o recorte com 21% (2012), passou a 25% (2016), 29% (2020) e 30% (2024).

Já os números de quem não tem preferência chegaram ao menor patamar percentual. Na primeira pesquisa, eram 27%, foram a 30% em 2016, 25% em 2020 e, agora, 24%. Flamengo e Corinthians disputam a preferência entre times não cearenses, sendo os únicos em empate técnico para o terceiro lugar desde o primeiro levantamento.

Qual o time de futebol de sua preferência? (2012–2024) (resposta espontânea e única, em %)

Dados por gênero, idade, escolaridade e renda e ocupação

A pesquisa Datafolha realizada nos dias 8 e 9 de outubro traz ainda as preferências dos eleitores de acordo com gênero, idade, escolaridade, renda familiar mensal e ocupação principal. Todos os recortes apresentam empate técnico entre quem prefere Ceará e quem prefere Fortaleza.

Na divisão por gêneros, o Ceará foi escolhido por 38% dos homens entrevistados, enquanto o Fortaleza foi o time de preferência de 30%. Para este recorte, a margem de erro máxima é de 5 pontos percentuais, portanto, o quadro é de empate técnico. Apenas 14% dos eleitores de sexo masculino entrevistados disseram não ter um time de preferência. Entre mulheres, Alvinegro e Tricolor tiveram 30%.

Já no recorte de idades, o Fortaleza se destaca na faixa de 25 a 34 anos, com a preferência de 37% dos eleitores. O Ceará ficou com 25%. Como a margem de erro para este item é de 8 pontos percentuais, o cenário é considerado empate técnico. O Vovô tem a maior margem nominal para o Leão nos dois recortes demográficos de maior idade, 45 a 59 anos, e 60 anos ou mais. O Alvinegro tem 37% e 34%, ante 26% e 24%, respectivamente.

Já os dados de escolaridade e de renda familiar mensal são semelhantes, sempre em empate técnico, assim como as comparações entre população economicamente ativa e população economicamente não ativa.

A pesquisa Datafolha divide ainda os dados por religião, cor, partido de preferência e intenção de voto no segundo turno das eleições para a Prefeitura de Fortaleza, voto no primeiro turno da Capital neste ano e voto no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

Pesquisa Datafolha - 2º turno Fortaleza

Conforme divulgado pelo O POVO, a primeira pesquisa Datafolha para o segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza mostrou empate técnico entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Líder do primeiro turno, o deputado federal tem 47% das intenções. Já o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado tem 45%. Já 6% dos entrevistados declararam que pretendem votar nulo ou branco, e 2% disseram que ainda não sabem em quem vão votar. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O segundo turno das eleições será no próximo dia 27, um domingo, e definirá o sucessor de José Sarto (PDT) como prefeito de Fortaleza. A votação decisiva em Fortaleza reúne um candidato apoiado e do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um apoiado e hoje do partido do presidente Lula (PT).

