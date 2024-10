Com três de Raphinha, Barcelona dá "olé" e goleia Bayern na Champions League

Foto: Josep LAGO / AFP Raphinha brilhou no triunfo do Barcelona

O torcedor brasileiro ganhou bons motivos para voltar a acreditar no ataque da seleção nacional neste meio de semana. Um dia após Vini Jr. dar show pelo Real Madrid diante do Borussia Dortmund, com um hat-trick, foi a vez de Raphinha roubar a cena na Liga dos Campeões.

Em seu 100º jogo pelo Barcelona, o capitão grená repetiu o compatriota e anotou três vezes na goleada por 4 a 1 que acabou com um jejum de vitórias diante do Bayern de Munique que durava mais de nove anos em dia de festa e "olé" das arquibancadas.

Desde maio de 2015 que o torcedor catalão não celebrava um triunfo diante do forte time bávaro. Depois daqueles 3 a 0 na semifinal da edição de 2014/15, foram seis derrotas seguidas, sendo uma delas por humilhantes 8 a 2. O desencanto veio com a assinatura verde e amarela completada com a lei do ex, em gol de Lewandowski.

O resultado positivo no tão aguardado jogo da rodada foi de vital importância para o Barcelona colar no bloco de cima — os oito melhores se garantem diretamente nas oitavas de final — ao chegar a seis pontos na 10ª posição. De quebra, ainda deixou os alemães em situação delicada após a segunda derrota em três jogos e somente a 22ª colocação.

O Barcelona entrou em campo sob enorme festa da torcida no Estádio Olímpico Lluís Companys para acabar com a freguesia diante dos bávaros de seis derrotas seguidas na competição. Jamais o time chegou tão bem diante de sua pedra no sapato quanto o assunto é Liga dos Campeões. E ainda tinha um "inimigo íntimo", já que o técnico Hansi Flick era comandante do Bayern.

Um jogador bastante motivado para a principal partida da terceira rodada era o atacante Raphinha, no Barcelona jogando como meia por causa da escalação do prodígio Lamine Yamal. O brasileiro confirmou o grande momento ao receber lançamento livre de Fermín López, mostrar frieza para driblar o experiente Neuer e abrir o marcador com somente 58 segundos.

Depois de levar 11 gols nas últimas quatro partidas diante do Bayern e não anotar nenhuma vez (três derrotas por 3 a 0 e uma de 2 a 0), os catalães tinham situação inusitada no confronto. Dominavam o placar e tinham os contragolpes a seu favor. Mas levaram um susto aos nove minutos, com Kane, livre, empatando de cabeça. O VAR flagrou o impedimento, para alívio e festa das arquibancadas.

Recuar e tentar apenas se defender diante de um rival com enorme poderio ofensivo, porém, é um erro que o Barcelona assumiu muito cedo e acabou pagando caro. O Bayern não se intimidava com a pressão da torcida e continuou forte na busca pela igualdade. E viu Kane mandar novamente às redes aos 17 minutos, desta vez após cruzamento de Gnabry, da esquerda. O 14º gol do artilheiro bávaro na temporada acabou confirmado pelo árbitro de vídeo desta vez.

Necessitando do triunfo e em seus domínios, o Barcelona demorou para assimilar o baque. Mas, aos poucos, começou a se arriscar. Neuer carimbou Lamine Yamal em tentativa de afastar e quase entrega. Aos 36, a lei do ex se fez presente. Fermín López empurrou o zagueiro Kim e aproveitou para tocar para Lewandowski recolocar os espanhóis em vantagem. O polonês não comemorou em respeito ao Bayern, que reclamou muito da falta não anotada na origem do lance.

Na base dos lançamentos longos buscando a velocidade de Lamine Yamal e Raphinha, o Barcelona, depois de suportar grande sufoco, foi ao intervalo com vantagem gigante após o brasileiro anotar pela segunda vez no embate. O camisa 11 recebeu de Marc Casadó, dominou e partiu para cima da marcação de Raphael Guerreiro. Com habilidade, se livrou do defensor e mandou no canto.

Como era de se esperar, o Bayern retornou do vestiário no ataque e um tanto nervoso. João Palhinha jogou a chance de diminuir o placar para o alto, livre na área. O Barcelona não tinha pressa, tampouco vontade de se arriscar. Postado atrás, mostrava confiava em segurar o ímpeto ofensivo rival e só queria investir nos contragolpes.

Até Raphinha auxiliava na marcação. Mas tinha velocidade e demonstrou que não está em grande fase no Barcelona por acaso. O brasileiro recebeu de Yamal em velocidade aos 10 minutos e, mais uma vez, foi frio para bater sem defesa para Neuer.

O técnico Vincent Kompany perdeu a paciência com seus titulares e trocou logo quatro jogadores de uma vez. Queria diminuir o vexame e, ao mesmo tempo, evitar uma surra ainda maior. Gnabry bateu raspando, perdendo boa chance.

Depois de sofrer nos últimos jogos, a torcida do Barcelona foi à forra e começou a gritar "olé" a cada passe de seus ídolos. Raphinha saiu aos 30, aplaudido de pé por mais de 50 mil torcedores.