Mugni ou Recalde? Briga por posição no meio-campo do Ceará gera dúvida em Condé

Foto: AURÉLIO ALVES Lucas Mugni deve voltar a ser titular do Alvinegro

Dois jogadores disputam uma vaga na equipe titular do Ceará para o jogo do próximo domingo, 3, diante do Avaí, às 18h30min, pela 35ª rodada da Série B: Lucas Mugni e Jorge Recalde. Por opção de Léo Condé, o argentino e o paraguaio se alternaram na função mais ofensiva do meio-campo nos últimos jogos, o que criou uma dúvida da formação ideal.

Um dos destaques do time alvinegro na temporada, Mugni soma bons números: 42 jogos (28 como titular), dois gols e nove assistências. Ao todo, são 2.195 minutos em campo no ano.

Visto como um ponto de equilíbrio no meio-campo do Vovô, o argentino tem características mais próximas ao estilo de um tradicional "camisa 10" — número, inclusive, usado por ele. Com maior cadência e organização, ele era visto como unanimidade no time, mas o cenário mudou após uma sequência de dois jogos ruins.

Os duelos foram contra Ituano e Santos, quando, em ambos, foi substituído ainda no intervalo. A resposta para o baixo rendimento veio logo na partida seguida, diante do Paysandu: o então reserva Recalde ganhou vez como titular.

De acordo com Léo Condé, a escolha foi "estratégica" para o confronto contra os paraenses. O paraguaio, por sua vez, tem características mais próximas de um meia-atacante que pisa na área e define os lances. Não à toa, o camisa 28 atuou como segundo atacante em muitos jogos pelo Newell's Old Boys-ARG, seu ex-clube, e já soma seis gols e três assistências em 41 duelos pelo Vovô nesta temporada.

"A questão do Recalde foi mais em razão daquilo que a gente estudou da equipe do Paysandu, eu queria um meia que pisasse mais na área, ele tem mais essa característica, de aproximar e, em alguns momentos, até alternar com o Aylon. Foi mais uma questão estratégica mesmo. Ele teve uma boa atuação. Ao longo da semana, a gente vai avaliar a equipe do Avaí, pode ser que ele continue, pode ser que não", comentou Condé após a vitória sobre o Papão.

Por mais que o treinador tenha optado por uma mudança no último compromisso, a tendência é que Mugni retorne à onzena inicial e forme o trio de meio-campo com Lourenço e Richardson. Comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca analisou a situação e também aposta na escalação do camisa 10 como titular contra o Avaí, no Castelão.

"Para mim, tem que ser o Mugni como titular. Ele oferece mais dinamismo para a criação de jogadas, principalmente nesses jogos em casa. Por conta da ausência do Matheus Bahia, que é um lateral que apoia mais ali do lado do (Erick) Pulga, acredito que vai precisar de jogadores com maior dinâmica. Recalde é mais definidor, com mais presença de área. A depender do contexto, o vejo mais como uma opção para o segundo tempo", disse.