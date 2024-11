Zverev derrota anfitrião sem sustos, conquista Masters de Paris e sobe no ranking

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP Tenista alemão Alexander Zverev conquistou título do Masters 1000 de Paris

Terceiro cabeça de chave do Masters 1000 de Paris, Alexander Zverev não deu chance ao francês Ugo Humbert, 18º do mundo, e venceu por duplo 6/2, em apenas uma hora e 15 minutos de partida, ontem, conquistando o torneio pela primeira vez na carreira.

Esta foi a sétima conquista de Masters 1000 do alemão, que, de quebra, tornou-se o maior vencedor do circuito ATP da atual temporada, com 66 triunfos, um a mais que o italiano Jannik Sinner.

Zverev foi dominante no piso duro de Paris. Ele controlou a partida com ótimo saque e boas devoluções, que fizeram Humbert e a torcida local perderem as esperanças em uma conquista francesa em pouco tempo. Humbert até tentou fazer um jogo agressivo e encurtar os ralis, mas não conseguiu encontrar o seu melhor ritmo.

"Eu sabia que tinha que jogar dessa forma para vencer hoje (domingo)", disse Zverev, após a conquista. "Ugo é um jogador incrível, mas aqui em Paris, ele joga ainda melhor do que normalmente joga e eu sabia disso. Se a torcida se envolvesse, seria difícil. Então, tive que evitar isso desde o início, e eu fiz, então estou feliz".

O alemão teve sua primeira chance de quebra de serviço no terceiro game. Humbert cometia erros não forçados e chegou a salvar dois break points quando já perdia por 3 a 1, mas foi novamente batido. Zverev selou a vitória no primeiro set com um ace.

No retorno para a segunda parcial, o francês cometeu dupla falta, continuou cometendo erros e sofreu outra quebra. Zverev logo abriu 3 a 0 e reverteu uma desvantagem de 40-0, fazendo com que o oponente jogasse a toalha, fechando o set novamente em 6 a 2.

Depois de bater na trave em 2020, quando perdeu a final para o russo Daniil Medvedev, Zverev levantou a taça e se tornou o segundo jogador alemão a vencer em Paris depois de Boris Becker

Com o resultado, ele ultrapassará o espanhol Carlos Alcaraz e assumirá o segundo lugar no novo ranking da ATP. Em ótima fase, Zverev ainda se credencia como um dos principais concorrentes ao título do ATP Finals, que reunirá os oito melhores jogadores da temporada entre 10 e 17 de novembro, em Turim, Itália.

No torneio de duplas, o troféu ficou com o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic, que bateram a parceria formada por Lloyd Glasspool e Adam Pavlasek por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 10/5.