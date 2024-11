Fortaleza se estabelece no circuito de competições internacionais

Foto: Felipe Cruz/Fortaleza EC Em 2024, Fortaleza empatou com o Boca na Argentina e goleou no Castelão

Ao superar o Vasco por 3 a 0 na noite desse sábado, 9, o Fortaleza carimbou de forma antecipada a vaga na Copa Libertadores de 2025 e irá disputar a competição pela terceira vez em quatro anos. Com o feito, o Tricolor igualou-se ao Bahia no número de participações de clubes nordestinos na competição. Contudo, mesmo vivenciando uma temporada excepcional, a euforia de ver o time disputar competições internacionais já não é mais novidade para os torcedores do Leão.

Entre Libertadores e Sul-Americana, o Fortaleza tem feito campanhas memoráveis e se estabelecido em torneios continentais. Sob o comando de Vojvoda, o Tricolor alcançou feitos outrora inimagináveis, como a histórica final da Copa Sul-Americana diante da LDU (EQU), em 2023, e a recente goleada contra o Boca Juniors na Arena Castelão, em abril.

Classificado para sua primeira participação em um torneio internacional, na Sul-Americana de 2020, o Fortaleza não obteve sucesso, apesar da boa atuação. Ainda sob o comando de Rogério Ceni, o time enfrentou o multicampeão Independiente, e foi eliminado na primeira fase com uma amarga derrota nos acréscimos.

Mais tarde, já sob a supervisão de Vojvoda, o Leão retornaria às competições continentais. Em 2022, o clube se classificou para a Libertadores após a histórica campanha no Brasileirão de 2021, quando terminou no G-4.

Embora tenha caído nas oitavas de final, ao ser derrotado pelo Estudiantes, o Fortaleza surpreendeu ao vencer equipes tradicionais como Alianza Lima e Colo-Colo fora de casa, avançando num grupo que também tinha o tradicional River Plate. A partir de então, o clube deixaria de ser novidade entre os times sul-americanos.

Disputando a pré-Libertadores na temporada seguinte, em 2023, o Fortaleza protagonizou uma campanha abaixo do esperado, tendo sido eliminado para o Cerro Porteño por 3 a 1 no placar agregado. A queda precoce, entretanto, garantiu ao Leão uma importante vaga na Sul-Americana.

Já na Sula, o Fortaleza conseguiu um feito extraordinário ao alcançar a final em uma campanha quase perfeita. O sonho do primeiro título internacional, entretanto, foi interrompido na disputa de pênaltis diante da LDU.

Na atual temporada, mesmo com um time estabelecido e maduro, o Leão não atendeu as expectativas de repetir o feito do último ano. Entretanto, o Leão do Pici novamente fez história ao se classificar em primeiro lugar na fase de grupos e anotar um sonoro 4 a 2 no Boca Juniors na Arena Castelão, além de ter empatado em 1 a 1 na temida Bombonera. Tais resultados, aliás, tornaram-se comuns contra equipes argentinas. Em 12 jogos contra os hermanos, o Tricolor soma cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

Agora, com a classificação garantida e uma boa experiência na bagagem, o Fortaleza de Vojvoda vislumbra novos feitos históricos no continente.