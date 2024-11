Em clima de decisão, Ceará visita Botafogo-SP para entrar no G-4 da Série B

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Erick Pulga é a principal esperança de gols do Alvinegro

Dependendo apenas de si para alcançar o acesso à elite nacional, o Ceará entra em campo hoje, diante do Botafogo-SP, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). A partida, válida pela 36ª rodada da Série B, terá início às 21h30min e está rodeada pelo clima de decisão para o Alvinegro.



O Vovô tem como único objetivo conquistar a vitória, resultado que o colocaria dentro do G-4 a duas rodadas do fim da Segundona. A possibilidade se tornou real após o empate em 1 a 1 do Sport com a Chapecoense no último domingo, 10.

Com 57 pontos, o Ceará está a apenas três do time pernambucano, atual quarto colocado. Apesar de igualar a pontuação em caso de vitória, a equipe cearense chegaria a 18 triunfos, um a mais que o Leão da Ilha, e, por isso, ultrapassaria o rival regional na tabela de classificação.

Pelo alto número de triunfos — e pelos tropeços do Sport —, o Alvinegro conseguirá o acesso caso some três vitórias nos três últimos compromissos da temporada. Além do Botafogo-SP, o Vovô ainda enfrentará América-MG e Guarani. Os 100% de aproveitamento neste recorte são suficientes para assegurar o retorno à elite do futebol nacional, de onde se despediu em 2022, com o rebaixamento.

"(Sport) é a equipe que miramos agora. Temos que tentar ultrapassar. Tem essa questão da rivalidade, mas eu quero é o acesso. Não importa quem fica, se é o Sport, o Mirassol, o Novorizontino ou o Santos. Quero o acesso para nós, para o Ceará, é o mais importante", comentou o lateral-direito Rafael Ramos.

Portanto, a expectativa é que o Ceará tenha uma postura agressiva diante da Pantera. Para isso, o time de Porangabuçu terá que superar dois desfalques importantes: Lourenço e Recalde.

O volante cumprirá suspensão automática após completar a série de cartões amarelos, enquanto o meia paraguaio não viajou com o grupo. De Lucca e Mugni devem ser os substitutos, respectivamente. Já a notícia boa para o técnico Léo Condé fica por conta do retorno do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que ficou fora do jogo contra o Avaí por suspensão e agora reforçará a equipe.

O Botafogo-SP, por sua vez, terá uma ausência relevante no seu setor defensivo. Trata-se do zagueiro Raphael, que vinha acumulando atuações seguras e recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Brusque.

Por outro lado, o treinador Márcio Zanardi terá os retornos do goleiro João Carlos e do lateral-esquerdo Jean Victor, que estavam entregues ao departamento médico. Além deles, os atacantes Emerson Negueba e Douglas Baggio voltam de suspensão e devem assumir seus lugares na equipe titular.

Além do Ceará, o time de Ribeirão Preto também tem suas pretensões nesta reta final de Série B: na 14ª colocação, com 42 pontos, a Pantera quer se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

Botafogo-SP x Ceará: ficha técnica

Botafogo-SP

4-3-3: Victor Souza; Ericson, Fábio Sanches, Schappo e Patrick Brey; Carlos Manuel (Sabit), Gustavo Bochecha e Victor Andrade; Emerson Negueba, Douglas Baggio e Alexandre Jesus. Téc: Márcio Zanardi

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca e Mugni; Aylon, Saulo Mineiro e Erick Pulga. Téc: Léo Condé

Local: Arena NicNet, em Ribeirão Preto/SP

Data: 12/11/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo-Fifa/RJ

Assistentes: Douglas Pagung/ES e Daniel de Oliveira Alves Pereira/RJ

VAR: Daniel Nobre Bins-Fifa/RS

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO