Em duelo de Leões, Fortaleza visita o Vitória de olho no top-3 da Série A

Em duelo regional, o Fortaleza visita o Vitória neste domingo, 1º de dezembro, no Barradão, em Salvador (BA), às 18h30min, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confirmado na fase de grupos da Libertadores após o título do Botafogo na Libertadores, o Tricolor do Pici quer terminar o certame nacional na melhor colocação possível de olho na premiação por posição.

Se conseguir encerrar o Brasileirão no top-3, o Leão pode receber entre R$ 48,1 milhões e R$ 43,3 milhões. Atualmente, o escrete cearense é o 4º colocado na tabela com 65 pontos, empatado com o Internacional, que fica à frente por ter melhor saldo de gols. O líder Botafogo tem 73 pontos, enquanto o vice Palmeiras, 70.

Embora com chances remotas, 0,15% de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o pensamento interno no Fortaleza ainda é de busca pelo título do Brasileirão. O goleiro João Ricardo, em entrevista coletiva durante a última semana, reforçou que o plantel tricolor irá lutar até o fim, independente da probabilidade, e reforçou que o duelo contra o Vitória será “difícil”.

“O Vitória vem em uma crescente muito grande na competição nos últimos sete ou oito jogos. Então não adianta achar que vai ser um jogo fácil. Temos que nos conscientizar de que será muito difícil, com eles querendo a vitória para acabar de vez com o fantasma do rebaixamento. Jogo difícil, pegado e competitivo, mas temos plenas condições”, disse o camisa 1 do Leão do Pici.

O Rubro-Negro chega para a partida com a confiança elevada. Com apenas uma derrota nos últimos sete jogos, recorte em que obteve também quatro triunfos e dois empates, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini precisa do resultado positivo para afastar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento.

Com 42 pontos conquistados, o Leão baiano tem quatro de vantagem em relação ao Z-4. O jogo contra o Fortaleza, portanto, tem clima de decisão e contará com casa cheia no Barradão. Na última quarta-feira, 28, o Vitória divulgou que 23 mil lugares da arquibancada já estavam preenchidos, número equivalente a 80% da capacidade do estádio.

Para a partida, Vojvoda tem dois desfalques confirmados. O volante Pedro Augusto, com pubalgia, segue em tratamento no departamento médico. O lateral Eros Mancuso, que vinha sendo titular do time pelo lado esquerdo, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Além deles, Bruno Pacheco, este por opção técnica de Vojvoda, não viajou e ficará de fora do segundo jogo seguido do Leão.

O Vitória também deve ter duas ausências no confronto. O atacante Carlos Eduardo recebeu o terceiro amarelo na partida contra o Botafogo e cumpre suspensão automática. Já o meio-campista Matheusinho machucou o joelho – embora esteja realizando tratamento no DM do Rubro-Negro, o jogador é tratado como dúvida.



FICHA TÉCNICA: VITÓRIA X FORTALEZA

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Edu), Janderson e Alerrandro. Téc: Thiago Carpini

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Marinho, Rossetto, Hércules, Martínez e Felipe Jonatan; Moisés e Lucero (Renato Kayzer). Téc: Vojvoda

Local: estádio Barradão, em Salvador-BA

Data: 1/12/2024

Horário: 18h30min

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-GO (FIFA)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva-GO (Fifa) e Leone Carvalho Rocha-GO

VAR: Daiane Muniz-SP (FIFA)

Transmissão: Premiere, SporTV, Rádio O POVO CBN e Youtube do O POVO (jornada abre às 17h30min)