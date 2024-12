No CFO, Fortaleza recebe o Apodi em busca do título inédito do Brasileiro de Futsal

Foto: Felipe Honorato/Fortaleza Futsal FORTALEZA terá o apoio da torcida no CFO

Com a expectativa de contar com o apoio de mais de 10 mil torcedores, o Fortaleza Futsal busca marcar seu nome na história do esporte cearense e brasileiro. Neste domingo, 1º, o Leão enfrenta o Apodi-RN no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), na partida de volta da final do Campeonato Brasileiro, às 9 horas.

O confronto segue em aberto, já que o jogo de ida, realizado em 17 de novembro, terminou empatado em 3 a 3, na cidade de Mossoró-RN. O duelo reúne opostos no torneio: enquanto o Tricolor possui o ataque mais eficiente, os potiguares se destacam pela defesa menos vazada.

Para o time cearense, além da possível conquista de um título inédito, a final representa a consolidação de um projeto retomado nesta temporada. Após dois anos inativo, o futsal do clube voltou de forma avassaladora.

O Fortaleza chegou à decisão de todas as competições que disputou — Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Estado, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Destas, já garantiu dois títulos: Nordestão e Copa do Estado.

No entanto, sofreu um duro revés na outra competição nacional. Sob o comando do técnico Olivaldo Facó, o Leão do Pici foi derrotado pelo Atlântico Erechim-RS no próprio CFO, desperdiçando a chance de conquistar o torneio.

Mesmo assim, a equipe mostrou resiliência e seguiu firme em seus objetivos, que permanecem ambiciosos.

O principal deles é a conquista do Campeonato Brasileiro, competição recém-criada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). Bruno Lambão, goleiro e um dos destaques do time na temporada, concedeu uma entrevista exclusiva ao Esportes do POVO e comentou sobre a expectativa para a grande final.

"Traçamos várias metas e alcançamos todas as finais. Agora, vamos em busca do maior objetivo, que é o título brasileiro, o carro-chefe do clube", afirmou. "Estamos focados, treinando bem e recuperando todo mundo. Temos mais dois dias para trabalhar e corrigir os erros. Vamos ver o maior público da história do CFO, com mais de 15 mil pessoas, tornando essa final uma grande festa", pontuou.

Para esta partida, Facó terá todo o elenco à disposição, sem jogadores lesionados. No futsal, apenas 14 atletas podem ser relacionados, embora o grupo seja formado por 18. A tendência é que o quinteto inicial conte com Kauê (fixo), Jackson (ala), Nardinho (ala), Jé (pivô) e Lambão (goleiro).