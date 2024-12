Rolim Machado é eleito presidente do Fortaleza até o fim de 2027

Foto: João Moura/Fortaleza EC Rolim Machado é o novo mandatário do Leão

O Fortaleza teve ontem a aclamação dos nomes que formarão o Conselho Diretor da Diretoria Executiva da associação, Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, Conselho de Orientação e Fiscalização e Conselho de Ética e Disciplina da gestão do próximo triênio, de 2025 a 2027. A eleição ocorreu com chapas únicas para cada poder e 598 votos foram contabilizados.



O cargo de mandatário da Diretoria Executiva será ocupado por José Rolim Machado, que deixou a função de presidente do Conselho de Administração da SAF para assumir o novo cargo. Cláudio Maurício e Maurício Guimarães assumem como primeiro e segundo vices, respectivamente. Alex Santiago, ex-mandatário, passa a ser o diretor de futebol da SAF do Fortaleza.



Rolim Machado já atuou em diferentes frentes do Leão e é uma figura respeitada no clube. Já atuou no Conselho Deliberativo, foi vice-presidente no primeiro mandato de Marcelo Paz e assessor da presidência no segundo. Ele é filho do ex-presidente Carlos Rolim Filho, que foi responsável pela compra do terreno onde o Centro de Excelência Alcides Santos está.



No Conselho Deliberativo, nenhuma mudança em relação ao último triênio. Wendell Regadas se reelegeu como presidente, assim como Armando Barbosa e Júlio César Moreira como vice-presidentes. Mauro Roberto Pinto e Yuri Costa Freire assumiram o secretariado. No Conselho Fiscal, por outro lado, ocorreram trocas na liderança.



Marcos Henrique de Carvalho Almeida deu lugar a Paulo Henrique de Figueiredo Moreira na presidência – que foi vice anteriormente –, enquanto George Marlon de Oliveira ocupará o cargo de vice. Lígia Luque assumirá a secretaria e Gustavo Teixeira e Bergson de Oliveira serão os auditores.

Já o Conselho de Ética será formado por Hernany Gurgel Batista como presidente, Gbson França Rolim como vice, Vanessa Costa como secretária e Natasha Assumpção e Anderson Silva Costa como auditores.



Eleição no Fortaleza teve número recorde de votantes aptos

A eleição no Pici contou com um número recorde de votantes aptos: 9.569, sendo 8.583 eleitores residentes em Fortaleza, 838 espalhados pelo interior e mais 135 ao redor do Brasil. Deste número, foram contabilizados 598 votos, com 578 presenciais e mais 20 online.