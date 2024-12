Com emoção, Rayssa Leal levanta torcida em SP e é tricampeã mundial de skate street

Foto: Divulgação/SLS Rayssa Leal conquistou o tricampeonato mundial de skate street

Fadinha, não. Rainha do Skate. Rayssa Leal foi coroada campeã da temporada 2024 da Street League Skateboarding (SLS), a liga mundial de street, ao vencer o Super Crown ontem, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, que recebeu o evento pelo segundo ano consecutivo.

Sentindo-se em casa em solo paulistano, onde contou com o apoio incondicional dos fãs, a maranhense de 16 anos venceu as duas edições anteriores e, portanto, é tricampeã.

"A emoção de estar aqui mais uma vez competindo no Brasil, em São Paulo... meu primeiro foi no Rio. Eu estou muito feliz. Sabe a estrelinha do Mario (Bros, jogo de videogame)? Estou igual, pulando", disse após a conquista

Com a apresentação frente a um público de 9,5 mil pessoas, a skatista brasileira encerra um ano de muitas conquistas. Entre as mais importantes, está a sofrida medalha de bronze alcançada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Durante o circuito da SLS, venceu as etapas de San Diego e Tóquio, além de ter ficado em quarto lugar em Sydney e em segundo em Paris.

No atual do formato da liga mundial, os skatistas somam pontos durante etapas disputadas ao longo do ano, e os melhores colocados se classificam para a etapa final. São 10 classificados entre as mulheres e 17 entre os homens.

Rayssa chegou à final como segunda colocada do ranking da SLS, atrás apenas da japonesa Liz Akama, de 15 anos, e empatada em 370 pontos com a australiana Chloe Covell, de 14. As três garantiram vaga direta na final do Super Crown e não precisaram disputar a fase preliminar, no sábado, 14, que terminou com mais três japonesas classificadas à decisão. Avançaram a atual campeã olímpica Coco Yoshizawa e a medalhista de ouro em Tóquio, Momiji Nishiya, além de Yumeka Oda.

"Eu fiquei meio nervosa porque as meninas tiraram muitas notas boas. E eu tinha que acertar as três. Foi por isso, nem foi pela pressão, foi por acertar mesmo. Era um corrimão muito difícil", afirmou a estrela do skate brasileiro.

O tricampeonato de Rayssa Leal veio com muita emoção e demonstrações de companheirismo. Do choro ao acertar a última manobra ao apoio à amiga australiana Chloe Covell, a maranhense de 16 anos provocou os mais variados sentimentos no público presente no Ginásio do Ibirapuera.

Durante a os momentos decisivos da disputa, Rayssa vibrou muito com a última tentativa de manobra de Covell, que poderia ter entrado no pódio, mas não conseguiu acertar. Quando a australiana foi para a pista, a brasileira já sabia que era campeã. Esperou, contudo, a exibição da amiga e deu um abraço nela antes de, enfim, comemorar a própria conquista, com muito choro.

Tamanha emoção se deve ao cenário que se apresentou a Rayssa, após erra duas tentativas de manobras. Com isso, ela não podia errar mais nenhuma. Ter conseguido duas notas 9,1 para somar entre as suas quatro maiores — aquelas que compõem a pontuação geral — mostrou toda a força mental da adolescente.

"Eu já tenho muitos títulos, só tem 16 anos e faço 17 ano que vem. Ouro na Olimpíada é uma meta, mas não vou ficar pensando nisso agora. Quero pensar mais no futuro mesmo. Quero fortalecer meu mental, meu físico, continuar bem na escola, que é meu último ano. Também passar tempo com a família, passar o Natal todo mundo junto, fazer minha video part. Ter minha família do lado é o que mais me motiva", afirmou.

Campeã do Super Crown, Rayssa Leal faturou o prêmio de 100 mil dólares (cerca de R$ 604,2 mil) ao subir no lugar mais alto do pódio no Ginásio do Ibirapuera. Em todo o circuito da Street League, Rayssa acumulou RS 1,34 milhão em premiações.