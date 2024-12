Ranking da Conmebol: Fortaleza sobe duas posições, Ceará cai uma

Foto: Aurélio Alves e Samuel Setúbal Tricolor subiu duas posições e ficou na 37ª posição. O Ceará apareceu em 64º lugar, caindo uma colocação

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira, 16, o ranking internacional de clubes sul-americanos para a temporada 2025. A lista possui dois representantes cearenses: Ceará e Fortaleza.

Os critérios de avaliação são três: desempenho nos últimos dez anos nas Copas Libertadores e Sul-Americana; coeficiente histórico de pontuação nos dois torneios e títulos de torneios locais.

Mais bem posicionado, o Tricolor está na 37ª posição, sendo o 13º do Brasil e o melhor do futebol nordestino. Em 2024, era o 39º, portanto, subiu duas colocações.

Levando em conta a condições avaliativas, o time participou de duas Libertadores — em 2025 vai à terceira —, foi finalista da Sul-Americana em 2023 e chegou às quartas de final do torneio nesta temporada.

O Alvinegro, por sua vez, está na 64ª colocação — neste ano, entrou como 63º. A participação alvinegra em torneios internacionais se resume às duas Copas Sul-Americanas que o clube participou (2021 e 2022).

O melhor desempenho foi em 2022. Na ocasião, após ter terminado a fase de grupos com 100% de aproveitamento, foi até as quartas de final, mas acabou sendo eliminado pelo São Paulo.

Para além de avaliar o desempenho, o ranking da Conmebol é utilizado para definição de potes nos sorteios da Libertadores e Sul-Americana. No caso do Fortaleza, a tendência, é que esteja no pote 3 da fase de gupos do maior torneio do Continente.