João Fonseca bate americano e avança em primeiro à semifinal do Next Gen Finals

Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour João Fonseca venceu o americano Learner Tien por 3 sets a 1

Após vencer o principal favorito ao título na estreia, o brasileiro João Fonseca triunfou de novo no Next Gen Finals, nesta quinta-feira, 19, e garantiu sua vaga na semifinal do torneio que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos. O jovem carioca superou o americano Learner Tien por 3 sets a 1, com parciais de 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2, em apenas 1h07min, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Com o resultado, Fonseca se tornou o segundo sul-americano da história do torneio a alcançar a semifinal — o primeiro foi o argentino Sebastián Báez. O futuro adversário dele será conhecido somente na sexta-feira, no encerramento da fase de grupos.

Na estreia, na quarta, ele havia vencido o francês Arthur Fils, atual número 20 do mundo. O triunfo foi o maior da carreira do brasileiro até agora.

A segunda vitória na fase de grupos garantiu o brasileiro no mata-mata da competição — já como primeiro do grupo Azul. Fonseca tem 18 anos, é o mais novo da competição e tem o menor ranking: 145º. Mas nada disso vem impedindo o tenista de brilhar na quadra dura saudita.

Fonseca arrasou seu adversário de 19 anos, nesta quinta, nos dois primeiros sets, com dois "pneus" em sequência — ou quase isso, já que os sets do Next Gen Finals são mais curtos, indo até quatro games, em vez de seis. Tien só faturou seu primeiro game no terceiro set, após 30 minutos de partida. Depois da exibição de altíssimo nível, o brasileiro perdeu intensidade e caiu de produção. Acabou sofrendo a primeira quebra no quarto game do terceiro set: 3 a 1.

Mas a reação veio forte. Retomando o ritmo do início da partida, Fonseca voltou a pressionar o americano e confirmou a vitória. Ele terminou a partida com 17 bolas vencedoras, contra 14 do americano. E anotou 17 erros não forçados, contra 21 do adversário.

Já classificado, Fonseca volta à quadra na sexta-feira para seu terceiro e último jogo desta fase de grupos, contra o tcheco Jakub Mensik — os dois cumprem tabela; o sul-americano está classificado, o europeu, eliminado. A semifinal do carioca será no sábado, 21, contra o vencedor do duelo entre o francês Luca Van Assche e o americano Nishesh Basavareddy.

A outra semifinal será entre o americano Alex Michelsen, que assim como Fonseca garantiu a liderança do grupo, contra o vencedor do duelo entre o francês Arthur Fils e o americano Learner Tien.

O Next Gen Finals é um torneio de exibição entre os melhores tenistas jovens do mundo. Além da alta premiação — US$ 36.660 por vitória, equivalentes a mais de R$ 225.000 —, o torneio tem um histórico de lançar grandes nomes do tênis. Líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner foi campeão em 2019, enquanto o terceiro colocado, o espanhol Carlos Alcaraz, levantou a taça em 2021.