Fortaleza vê procura por Renato Kayzer e pede R$ 12 milhões por venda

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Kayzer marcou cinco gols na Série A pelo Fortaleza

O atacante Renato Kayzer tem sido assediado no mercado da bola por equipes do Brasil e do exterior, o que faz o Fortaleza projetar um bom valor por uma venda: o clube do Pici estabeleceu o montante de 2 milhões de dólares (em torno de R$ 12,1 milhões na cotação atual) para uma transferência do camisa 79, apurou o Esportes O POVO.

O Tricolor é dono de 60% dos direitos econômicos do centroavante, com vínculo até o fim de 2025. Portanto, em caso de negociação pelas cifras idealizadas, o Leão ficaria com cerca de R$ 7,3 milhões. Neste caso, o lucro entre a chegada e a saída de Kayzer seria de R$ 1,3 milhão, já que, em 2022, ele foi contratado por R$ 6 milhões.

Com mais um ano de vínculo, esta pode ser a última oportunidade de o Fortaleza receber uma compensação financeira em uma transferência do atacante, já que ele poderá assinar pré-contrato com outra equipe a partir da metade da próxima temporada.

Em busca de outro centroavante, o Leão do Pici aceita negociar o camisa 79, seja em caso de uma oferta com o montante desejado ou como moeda de troca por jogador de outra equipe. Mas, caso não saia, Kayzer é considerado uma peça que pode contribuir ao longo da temporada.

O paranaense de 28 anos foi procurado por times da Série A do Brasileirão e também de países como México, Estados Unidos e Japão, por exemplo, mas ainda sem avanços ou propostas. Algumas equipes manifestaram interesse em um empréstimo, enquanto outros recuaram diante do valor pedido pelo Fortaleza.

O Fluminense foi o clube que ensaiou uma aproximação mais concreta, mas freou a investida diante da tentativa de contratação de Richarlison e da avaliação do técnico Mano Menezes.

Contratado pelo Leão em 2022, Renato Kayzer não teve bom desempenho nos primeiros meses, sofreu problemas internos e acabou deixando o Pici. Retornou em abril deste ano, após breve passagem pelo Criciúma, entrou em campo 33 vezes, marcou cinco gols e deu uma assistência. O camisa 79 era o reserva imediato do artilheiro Juan Martín Lucero.

Atacante Renato Kayzer em aquecimento antes do jogo Vasco x Fortaleza, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A carreira de Renato Kayzer

Com passagens por Santos e Desportivo Brasil nas categorias de base, Renato Kayzer foi revelado pelo Vasco, em 2015. Com poucas oportunidades, passou a ser emprestado: defendeu Oeste-SP, Portuguesa, Villa Nova-MG, Ferroviária-SP e Tupi-MG.

Em 2018, chegou ao Atlético-GO, onde ganhou mais espaço. Depois passou por Cruzeiro, Ponte Preta e Chapecoense até retornar ao Dragão, em 2020. Naquele mesmo ano, foi contratado pelo Athletico-PR. Com a camisa do Furacão, o atacante se tornou xodó da torcida e foi campeão da Sul-Americana.

O desempenho atraiu o interesse do Fortaleza, que o comprou em 2022. Sem espaço no Pici, foi emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, onde acabou sofrendo grave lesão. A volta aos gramados ocorreu na reta final de 2023, pelo América-MG.

Renato Kayzer começou 2024 no Criciúma, pelo qual fez cinco gols em 20 jogos. Em abril, na janela de transferências nacionais, o Leão detectou a necessidade de ter mais um centroavante no elenco e solicitou a volta do jogador para o restante da temporada.