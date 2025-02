Fortaleza ganha respiro em fevereiro com folgas, após fim de janeiro intenso

Foto: Viktor Araújo/Fortaleza EC Volante Matheus Rossetto, durante treino do Fortaleza na Flórida

Se teve agenda cheia nas primeiras semanas da temporada — que começou "atrasada" devido à pré-temporada nos Estados Unidos —, o Fortaleza viverá um cenário bem diferente na segunda quinzena deste mês. Até o fim de fevereiro, o time do Pici disputará apenas mais uma partida e terá dois intervalos de ao menos uma semana sem jogos.

De volta do período de treinos na Flórida, o Tricolor estreou em 2025 no dia 23 de janeiro, contra o Moto Club-MA, e disputou o confronto mais recente na última terça-feira, 11, diante do Altos-PI. Foram, portanto, 8 duelos em 20 dias. Agora, o elenco ganha um respiro e terá períodos livres para treinos e recuperação física devido aos hiatos entre os próximos compromissos.

Já classificado para a semifinal do Campeonato Cearense, o Leão não entrará em campo no próximo fim de semana (dias 15 e 16) e nem no seguinte (22 e 23), quando serão disputadas as quartas de final do Estadual. No meio de semana entre estas datas, os comandados de Vojvoda vão receber o Vitória, quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

No meio de semana seguinte (25, 26 e 27), o calendário está reservado para jogos da primeira fase da Copa do Brasil, torneio em que o Fortaleza só entrará na terceira fase por ter conquistado vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

O compromisso seguinte, portanto, será somente no dia 1º de março, pelo jogo de ida da semifinal do Cearense, contra Tirol ou Ferroviário. Caso a Coruja leve a melhor sobre o Tubarão, a Federação Cearense de Futebol (FCF) até poderia antecipar a partida para o meio de semana, caso haja interesse das partes. Já em caso de classificação do Ferrão, não seria possível remarcar, já que o time coral encara o Maracanã, pela Copa do Brasil, no dia 26.

O período vai servir para Vojvoda definir o time titular depois de promover rodízio no início do ano e fazer ajustes na equipe após as derrotas em sequência para Ceará e Altos-PI. O comandante argentino já utilizou 33 jogadores e, diante do rendimento de algumas peças, deve passar a indicar uma formação ideal. As falhas individuais no setor defensivo e a pouca criação ofensiva foram os principais motivos para os reveses diante de Vovô e Jacaré.

Além disso, os jogadores lesionados também podem finalizar a recuperação no intervalo sem partidas. O volante Lucas Sasha deixou a partida contra o Altos-PI com dores musculares, enquanto o meio-campista argentino Emmanuel Martínez está em tratamento devido a um edema na região anterior da coxa direita.

O Tricolor terá ainda o retorno de Kauan, que está a serviço da seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, na Venezuela. O último jogo da Amarelinha no torneio será no próximo domingo, 16, diante do Chile.

O calendário do Fortaleza: