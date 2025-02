Ferroviário vence Tirol e abre vantagem por vaga na semifinal do Campeonato Cearense

Foto: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Janeudo (à esquerda) abriu o placar para o Ferroviário no PV

O Ferroviário saiu na frente na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Cearense 2025. Ontem, o Tubarão da Barra venceu o Tirol por 2 a 1 no estádio Presidente Vargas, no Benfica, no primeiro confronto das quartas de final do Estadual. Janeudo e Ciel marcaram os gols da equipe coral, enquanto Biel descontou para a Coruja.

A partida começou movimentada, com o Tirol criando a primeira grande chance logo aos três minutos. Sidney avançou pela direita e cruzou para Renan finalizar dentro da área, exigindo boa defesa de João Victor. A equipe seguiu controlando as ações ofensivas e explorando jogadas pelos lados do campo.

O Ferroviário, que encontrava dificuldades na troca de passes, aproveitou uma oportunidade aos 23 minutos para abrir o placar. Após um contra-ataque pela esquerda, Pablo Alves tocou para o experiente Janeudo, que finalizou no canto esquerdo. O goleiro Yago tentou, mas não conseguiu evitar o gol coral.

Atrás no placar, o Tirol passou a insistir em bolas longas, mas teve problemas para superar a defesa adversária. No segundo tempo, a equipe tentou pressionar e chegou perto do empate aos 11 minutos, em cobrança de falta do volante Pio — aquele! —, defendida por João Victor.

O Ferroviário respondeu aos 31 minutos, ampliando a vantagem. Em um erro na saída de bola do Tirol, Allanzinho recuperou a posse e serviu Ciel. O experiente atacante de 41 anos, com passagens por Ceará e Fluminense, mostrou tranquilidade para finaliza para o gol e partir para a comemoração.

A celebração, entretanto, durou pouco. Três minutos depois, o Tirol diminuiu a diferença. No meio da área, Biel aproveitou cruzamento de Soares pela direita para balançar as redes do goleiro João Victor. Nos minutos finais, a equipe ainda tentou pressionar, enquanto o Ferroviário administrava a vantagem.

Antes do apito final, porém, João Victor fez grande defesa após Paulinho dar uma plástica finalização de voleio, já nos acréscimos.

A vitória faz o time treinado pelo português Tiago Zorro atingiu sequência de três vitórias consecutivas no Campeonato Estadual. Após começar mal, com derrotas para Horizonte e Ceará, além de empate com o Floresta, o Tubararão da Barra derrotou Maracanã e Cariri para chegar às quartas de final, escapando do quadrangular de permanência.

Com o resultado, o Ferroviário joga por um empate no duelo de volta, no próximo sábado, 22, novamente no estádio Presidente Vargas, às 16h30min. Já o Tirol precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Quem avançar encara o Fortaleza nas semifinais, já que o Tricolor do Pici "pulou" as quartas de final por ter a melhor campanha do Grupo B do Campeonato Cearense.



Antes disso, a equipe coral "troca o chip" para a Copa do Nordeste, na qual receberá na terça-feira, 18, o Altos-PI, às 21h30min.

Ferroviário 2x1 Tirol: ficha técnica

Ferroviário

5-3-2: João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jefão, João Cubas e Pablo Alves (Carlos Junio); Willyam Maranhão, Gharib (Kevin Rivas) e Janeudo (Brayan); Allanzinho e Ciel (Gustavo)

Tirol

4-4-2 (Losango): Yago; Zé Augusto, Igor, Diney e Tadeu (Zé Carlos); Sidney (Renê), Renan (Paulinho), Pio (Domingos) e Soares; Siloé (Biel) e Otacílio Marcos