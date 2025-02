Maracanã vence Horizonte por 3 a 2 e abre vantagem nas quartas de final do Cearense

Foto: Yorran Vieira/Horizonte FC Partida entre Horizonte e Maracanã, válida pelas quartas de final do Campeonato Cearense 2025

O Maracanã venceu o Horizonte, por 3 a 2, na tarde de ontem, em partida válida pela ida das quartas de final do Campeonato Cearense 2025. O confronto movimentado aconteceu no estádio Domingão, em Horionte, e o jogo de volta está marcado para o próximo domingo, 23, desta vez com o Bicolor Metropolitano como mandante.

Davi Torres — após bela cobrança de falta —, Bravo e Wendel marcaram para o Maracanã, enquanto Tico Baiano anotou os dois tentos do Horizonte, ambos em penalidades. Uma delas foi por meio de uma cobrança inusitada, em que o jogador fingiu que estava ajustando a meia e cobrou rapidamente.

Mesmo jogando fora de seus domínios, foi o Maracanã quem se fazia parecer mandante desde o primeiro minuto de jogo. Bem organizado, o time de Júnior Cearense tinha a posse de bola e jogava com paciência, sem muitas jogadas aventureiras. Defensivamente, montava por vezes uma 4-5-1 para travar o foco ofensivo do Horizonte: as jogadas pelas laterais, especialmente com o ágil Tico Baiano. Pelo Bicolor Metropolitano, Testinha comandava o ataque, envolvido na maioria das jogadas ofensivas.

Aos 24 minutos de jogo, o Maracanã ganhou uma falta despretenciosa, próxima à lateral e longe do gol. Davi Torres resolveu cobrar fechado e viu a bola passar por todos os atletas, quicar na frente do goleiro e morrer dentro da rede adversária. Na sequência, o time teve mais duas chances de ampliar, mas desperdiçou. Após isso, o Horizonte passou a tentar mais bolas aéreas e teve três boas oportunidades consecutivas.

A segunda etapa teve o dobro de ritmo da primeira. Aos 14 minutos, Tico Baiano protagonizou um lance inusitado, cobrando um pênalti rapidamente após fingir que estava ajustando a meia. Contudo, a alegria do empate do Galo não durou. Cinco minutos depois, Davi Torres fez boa jogada e tocou para Bravo deixar o Maracanã na frente.

O Bicolor aumentou a vantagem e fez 3 a 1 com Wendel, em jogada área, mas deixou o Horizonte diminuir e seguir vivo para o jogo de volta. O tento do Galo foi novamente de Tico Baiano, desta vez em cobrança de pênalti mais tradicional.

Os dois times se reencontram no domingo, 23, às 16 horas, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. O vencedor do confronto encara o Ceará nas semifinais.