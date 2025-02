Cearense Thiago Monteiro garante primeira vitória brasileira no Rio Open

Foto: Mauro PIMENTEL / AFP Thiago Monteiro venceu o argentino Facundo Díaz Acosta

De virada, Thiago Monteiro conquistou, nesta segunda-feira, 17, a primeira vitória brasileira no ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open. O cearense, 99º do ranking mundial, derrotou o argentino Facundo Díaz Acosta (115º) por 2 sets a 1, parciais 3/6, 6/3 e 7/6(3).

Nas oitavas de final, ele enfrenta o vencedor do confronto entre o taiwanês Tseng Chun-hsin e o chileno Alejandro Tabilo, que se enfrentaram no fim da noite de ontem.

Mais cedo, Felipe Meligeni, foi eliminado pelo cazaque Alexander Shevchenko. O atleta do Cazaquistão venceu por 2 sets a 0, parciais 6/4 e 6/2.

Outros dois brasileiros entram em quadra nesta segunda-feira, 17, na primeira rodada do Rio Open. Gustavo Heide encara o argentino Francisco Comesana e Thiago Seyboth Wild duela contra o espanhol Jaume Munar.

Já na terça-feira, 18, é a vez do número 1 do Brasil, o jovem João Fonseca. Atual número 68 do mundo, ele encara o francês Alexandre Müller, 60º.

Será o primeiro torneio de Fonseca como número 1 do Brasil. O título do ATP 250 de Buenos Aires, conquistado nesse domingo, fez o brasileiro dar um salto considerável no ranking da ATP. Na 98ª posição até o início da competição na Argentina, o carioca de apenas 18 anos ganhou 31 posições, confirmou o seu bom momento neste início de temporada e agora é o 68º do mundo.

A pessoa mais bem ranqueada do tênis brasileiro, porém, é Beatriz Haddad Maia. Ela sustentou o 16º lugar na lista da WTA. (André Bloc)