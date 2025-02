Com vantagem coral, Tirol e Ferroviário decidem vaga na semifinal do Cearense

Foto: Lenilson Santos / Ferroviário Ferroviário venceu o Tirol no jogo de ida das quartas de final

Um lado da chave das semifinais do Campeonato Cearense será decidido na tarde deste sábado, 22. Tirol e Ferroviário voltam a se enfrentar no estádio Presidente Vargas, no Benfica, às 16h30min, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final do Estadual.

Na ida, o Tubarão da Barra levou a melhor, vencendo por 2 a 1, com gols dos experientes Janeudo e Ciel. Pelo lado da Coruja, foi Biel quem balançou as redes. Assim, joga pelo empate para encarar o Fortaleza nas semifinais.

Após o primeiro confronto, o escrete coral teve um jogo no meio de semana, quando venceu o Altos-PI pela Copa do Nordeste, por 1 a 0, também no PV.

Por sua vez, o Tirol teve uma semana intensa de treinamentos, mas chega mais descansado para o confronto. Precisando correr atrás do resultado, o técnico Michel Lima deve fazer uma alteração importante na equipe titular. A esperança ofensiva pode ser renovada com o retorno de Júnior Goiaba. O atacante, que foi eleito o melhor em campo nos últimos dois jogos que disputou, foi desfalque na partida de ida por uma gripe.

No Ferroviário, parecia unânime que a escalação se repetiria em relação ao primeiro duelo, posto que quase todo o time titular foi poupado na Copa do Nordeste, mas a boa atuação do atacante Samuel na estreia, contra o Altos, colocou uma pulga atrás da orelha de Tiago Zorro.

Ao Esportes O POVO, o atacante Allanzinho, destaque do Ferroviário em 2025 com cinco gols e quatro assistências, garantiu que o grupo está confiante na classificação e que acredita até mesmo na conquista do Estadual, que a agremiação coral não vence desde 1995.

"Quero conquistar esse Cearense, que é muito importante. Sim, eu acho que a gente consegue. Eu acho não, eu tenho é muita fé que vamos conseguir chegar na final. E quando está lá dentro é 11 contra 11. A gente tem muita qualidade também no elenco", comenta.

O cenário da partida é bem desenhado desde antes mesmo do apito inicial. O Tirol precisa da vantagem, por isso, terá de ser mais ofensivo na partida. Para isso, não pode abrir mão de ser equilibrado também defensivamente, situação que não ocorreu no segundo tempo do primeiro confronto.

Pelo lado coral, o técnico Tiago Zorro não abre mão do esquema 5-3-2, ainda que defenda que o time precisa jogar de forma mais ofensiva e ainda passa por adaptação. No duelo decisivo, entendendo a vantagem, o comante português deve fazer o time atuar de forma parecida com a segunda etapa do jogo de ida: abusando dos contra-ataques, especialmente na individualidade de Allanzinho.

Tirol x Ferroviário - Ficha técnica

Tirol

4-3-3: Yago; Zé Augusto, Igor, Diney e Tadeu; Sidney, Pio e Soares; Biel (Junior Goiaba), Otacílio Marcos e Siloé. Técnico: Michel Lima

Ferroviário

5-3-2: João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jefão, João Cubas e Pablo Alves; Willyam Maranhão, Gharib e Janeudo; Allanzinho e Ciel. Técnico: Tiago Zorro

Local: Estádio Presidente Vargas

Data: 21/2/2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Joanilson Scarcella-CE

Assistentes: Renan Aguiar-CE e José Moracy de Sousa-CE

Transmissão: TV Verdes Mares, TVC, FCF TV, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO