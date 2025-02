Ceará irá enfrentar o Confiança na 2ª fase da Copa do Brasil

Foto: Divulgação / Staff Images / CBF Em 2025, a premiação da Copa do Brasil direcionada às equipes terá valor recorde

O Ceará conheceu o adversário que irá enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil de 2025. O Alvinegro de Porangabuçu jogará diante do Confiança-SE, que goleou o Parnahyba por 5 a 0 no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí, na noite desta quarta-feira, 26.

A classificação foi definida ainda no primeiro tempo do embate, quando o Azulino bateu a equipe piauiense por 4 a 0 com gols marcados por Breiner, aos 11 minutos; André Lima, aos 15 minutos; Fábio, aos 32, de pênalti e Neto Oliveira, aos 37. Na segunda etapa, Camarão fechou o marcador aos 14 minutos.

O Ceará conquistou a classificação na última quarta-feira, 19, quando venceu o Sergipe por 2 a 0. Na ocasião, os gols marcados por Pedro Henrique e Dieguinho definiram não somente para a classificação, mas também para que o Vovô assegurasse R$ 3,41 milhões em premiação pelo avanço no torneio.

Pela participação na primeira fase, o grupo comandado por Léo Condé já havia somado R$ 1,54 milhão e garantiu mais R$ 1,87 milhão aos cofres do Alvinegro com o triunfo.

Agora o grupo vai atrás de ampliar o acumulado na competição R$ 2.315.250, que é o valor que será arrecadado pelo time caso avance para a terceira fase. Os duelos da segunda fase devem ocorrer entre os dias 5 e 12 de março.