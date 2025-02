Fortaleza aproveita reta final da janela para negociar jogadores sem espaço no elenco

Foto: AURÉLIO ALVES Cardona foi emprestado para o Talleres

Se até agora não houve movimentos de chegada de novos jogadores — como o desejado centroavante —, o Fortaleza tem aproveitado os últimos dias da primeira janela de transferências do futebol brasileiro para negociar jogadores sem espaço no elenco de Juan Pablo Vojvoda. Como a maioria tem contrato de longa duração, a alternativa tem sido a liberação por empréstimo.

Do setor defensivo, duas peças terão novos rumos em 2025: Tomás Cardona e Marcelo Benevenuto. Ambos os zagueiros têm contrato com o Leão até o fim do ano que vem.

O argentino, utilizado em 38 jogos na temporada passada, viu a concorrência aumentar neste ano com as chegadas de David Luiz e Gastón Ávila no setor e atuou apenas duas vezes. Ausente até do banco de reservas nos jogos mais recentes, o camisa 25 foi cedido ao Talleres-ARG até dezembro, com opção de compra fixada.

Já Benevenuto, que vestiu a camisa do Coritiba em 2024, seguirá no Sul do País, mas agora em Santa Catarina: vai defender o Criciúma. O jogador carioca de 29 anos não estava nos planos da comissão técnica do Tricolor e nem se reapresentou no Pici, sendo liberado para encontrar novo destino. Após três meses — a Série B acabou no fim de novembro —, o antigo camisa 5 do Leão acertou com o Tigre.

No meio-campo, o Fortaleza decidiu dar rodagem para o jovem Kauan. O meio-campista de 19 anos, campeão do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira, retornou há apenas uma semana da Venezuela, onde o torneio foi disputado, e já está de malas prontas novamente. O camisa 37 será emprestado pelo Tricolor e tem propostas de três clubes brasileiros, com favoritismo para o Atlético-GO. Curiosamente, o Dragão é rival do Goiás, clube que revelou Kauan.

O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici deve aproveitar a janela nacional, entre os dias 10 de março e 11 de abril, para contratar um ou dois volantes, o que aumentaria a concorrência para Kauan, já pouco utilizado por Vojvoda. Além disso, o meio-campista entende que é o momento de aproveitar a valorização pelas convocações para a Amarelinha para deslanchar na carreira profissional. Ele tem contrato até junho de 2028 com o Leão.

Já no ataque, o Tricolor seguiu linha semelhante e cedeu Kauê Canela para o Botafogo-PB. O atacante foi artilheiro do time sub-20 em 2024, no Campeonato Brasileiro da categoria, e também anotou dois gols em dois jogos da Copa São Paulo de Futebol Junior na atual temporada, sendo integrado ao time principal para a pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos. O camisa 40 atuou duas vezes pelo Estadual, no decorrer das partidas contra Horizonte e Cariri.

Há ainda outros atletas no elenco que podem ser negociados pelo Fortaleza em breve — até amanhã ou na janela doméstica, a partir do mês que vem —, como Felipe Jonatan (um jogo em 2025) e Pedro Augusto (dois jogos).