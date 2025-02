Martínez ou Galeano? Condé busca substituto para Pedro Henrique, suspenso, no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Galeano é um dos possíveis substitutos de Pedro Henrique

Com uma semana livre para treinos, o Ceará segue em plena preparação para encarar o Maracanã no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo acontecerá no domingo, 2, às 17 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Para o confronto, no entanto, o técnico Léo Condé terá um problema importante no time titular. Destaque da equipe neste início de temporada, o atacante Pedro Henrique não poderá entrar em campo. Isso porque o jogador cumpre suspensão automática após completar a série de três cartões amarelos no certame.

Entre as opções disponíveis no elenco, duas tomam a frente na disputa para ser o substituto do camisa 7 diante do Bicolor Metropolitano: Galeano e Alejandro Martínez.

O primeiro foi anunciado pelo clube ainda no começo de janeiro e já disputou sete partidas, somando 392 minutos em campo. Até o momento, contribuiu com uma assistência. Voluntarioso e com boa velocidade, o paraguaio de 24 anos atua principalmente pelo lado direito do ataque.

"Sou um jogador rápido, que gosta de ir no mano a mano, ajudar os companheiros e correr bastante. Gosto de fazer gols e dar assistências também. Ele (Condé) falou algumas coisas para mim, disse que gosta de jogador que corre bastante. Eu disse que ele poderia contar com isso de mim", disse o camisa 27 em sua apresentação no clube.

Já Martínez chegou ao Vovô nas últimas semanas. Contratado por empréstimo junto ao Talleres, da Argentina, o ponta soma apenas dois jogos pelo Alvinegro de Porangabuçu até agora — em ambas saiu do banco de reservas.



Em sua estreia, contra o Confiança, pela Copa do Nordeste, o argentino arriscou lances individuais e chegou a finalizar no gol adversário. Com a característica de receber a bola e "cortar" para o meio, terá utilidade no plantel durante a temporada.

“O Martínez também teve boa performance, acertou um bom chute, uma boa defesa do goleiro. Depois, em pouco tempo, se perdendo um pouco ali no posicionamento, nós vamos precisar ajustar ele dentro das movimentações que nós gostamos. As avaliações acabam sendo muito precoces, é muito difícil. O jogador acabou de chegar e ainda está se ambientando com tudo, com os companheiros, com o clima”, disse Condé sobre o atacante após o empate com o Confiança.

Em sua apresentação, o próprio argentino já havia revelado seu estilo de jogo e se colocou à disposição para atuar pelos dois lados do setor ofensivo — situação que já o garante como uma opção mais versátil para o comandante alvinegro.

"Tenho o um contra um, sou rápido, tenho gol, tenho assistência, então acredito que tanto pela direita como pela esquerda posso fazer da melhor forma", comentou.



Buscando o substituto para Pedro Henrique, Condé ainda comandará mais três treinamentos do grupo do Vovô até o duelo diante do Maracanã.